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Sağlık

Kanser ve AIDS hastalarına yeni umut

Japon bilim adamları, T-hücresi denen bir kan hücresiyle enfeksiyon veya kanser bulgularını fark edebilen hücrenin, bunu fark ettiğinde saldırıya geçtiğini belirtti

05 Ocak 2013 11:00

 

Japon bilim adamları, kanserle mücadelede yeni bir gelişmeye imza attı. Uzmanlar, T-hücresi olarak bilinen bir tür beyaz kan hücresine odaklandı. Hücrelerin yüzeylerinde enfeksiyon veya kanser bulgularını fark edebilen söz konusu hücrenin, bunu fark ettiğinde saldırıya geçtiği belirtildi.
 
BBC'nin haberine göre, bilim adamları, kansere ve AIDS'e saldırabilecek hücreleri laboratuvar ortamında çok büyük miktarlarda çoğalttı.
 
Araştırmanın sonuçları, "Cell Stem Cell" dergisinde yayımlandı. 
 
Bilim adamları, araştırmada sitotoksik T-hücresi olarak bilinen bir tür beyaz kan hücresine odaklandı.
 
Hücrelerin yüzeylerinde enfeksiyon veya kanser bulgularını fark edebilen hücrenin, bunu fark ettiğinde saldırıya geçtiği belirtildi.
 
Tokyo Üniversitesi ve Riken Alerji ve İmmünoloji Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, daha çok sayıda T-hücreleri yapmak için kök hücre teknolojisindeki gelişmeleri kullandı.
 
Bir grup, hastanın cilt kanserini hedef alan T-hücrelerini ayıklarken, diğer grup da aynı şeyi AIDS için yaptı.
 
T-hücreleri, önce laboratuvar ortamında çok büyük miktarlarda çoğaltılabilen kök hücrelere, ardından tekrar kanser ve AIDS'i hedef alma kabiliyetine sahip T-hücrelerine dönüştürüldü.
 
T-hücrelerinin doğal hallerinde az sayıda oluştuklarına dikkati çekilirken, hastaya devasa miktarlarda T-hücresi enjekte edilmesinin, bağışıklık sistemini "turboşarj" etmesi umuluyor.
 
Bilim adamlarının bundan sonraki adımı, T-hücrelerinin vücuttaki tümör hücrelerini seçerek öldürüp öldüremeyeceğini test etmek olacağı açıklandı.
 
Uzmanlar, sonuçları heyecan verici bulurken, herhangi bir tedavinin güvenlilirliğinin gösterilmesi gerektiğini belirtti. 

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