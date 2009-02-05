T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kanser vakalarının çoğu fakir ülkelerde

Dünyada yeni kanser vakalarının yüzde 60'ından fazlasına fakir ülkelerde rastlandığı bildirildi.

05 Şubat 2009 02:00

Dünyada yeni kanser vakalarının yüzde 60'ından fazlasına fakir ülkelerde rastlandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde kanserin, kalp-damar hastalıklarının ardından ikinci en sık rastlanan ölüm nedeni olduğu belirtildi.

Örgüt, dünya nüfusunun yüzde 82'ine denk gelen fakir ülkelerde kanserden ölenlerin oranının yüzde 67 olduğuna (7,6 milyon kişi) dikkat çekti.

Ancak raporda, orana vurulduğunda dünya nüfusunun yüzde 18'ine denk gelen gelişmiş ülkelerde kanserden ölümlere daha fazla rastlandığı (yüzde 33) da vurgulandı.

Dünya Kanser Günü dolayısıyla Afrika ülkelerinde kanserin önlenmesine ilişkin programlar üzerinde çalışan Afrox örgütünün kurucularından Prof. David Kerr, Afrika ülkelerinde hayatta kalma oranının son derece düşük olduğu uyarısında bulundu.

Aynı uyarı, eski BM AIDS uzmanı Dr. Joseph Saba'dan da geldi. Saba, toplumların kanserle mücadele konusunda yeteri kadar bilinçli olmaması, alt yapı ve uzman eksikliği, yeterli programların ve politikaların sunulmaması, ilaç ve tedavinin pahalı olması nedeniyle 2030'da, yılda 12 milyon kişinin kanserden öleceğinin tahmin edildiğini ifade etti.

Uzmanlar, her şeye rağmen, kanserle mücadele de bazı gelişmelerin olduğunu belirtiyor. Kuzey Afrika'daki birçok ülkede lugol solüsyonu ile düşük ücrete tarama testi yapılabildiği vurgulanırken, Tayvan'da 1984'den bu yana yeni doğan bebeklere Hepatit B aşısı yapıldığı ve karaciğer kanseri vakalarının çok büyük oranda azaldığı örneği verildi.

Konuya ilişkin makale Fransız Le Figaro gazetesinin internet sitesinde yayımlandı.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24