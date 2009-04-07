Kanser uyarıları alışkanlıkları etkilemiyor

Hükümetlerin kanser hakkında başlattıkları bilgilendirme kampanyaları, toplumu beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye teşvik etmekte yetersiz kalıyor.



İngiliz BBC kanalının hazırlamış olduğu anket, toplumun kansere bakış açısıyla ilgili farklı bir boyutu gündeme taşıdı. 1000 kişinin yanıtladığı ankete göre, katılımcıların üçte ikisi kansere yakalanma riskinin var olduğunu bildikleri halde yaşam tarzlarından ve beslenme alışkanlıklarından ödün vermiyorlar. Üçte birlik kesim, kanser hakkında düşünmemeye çalışıyor.



Anketin ortaya koyduğu bir diğer önemli nokta ise, hükümetin kanser hakkında başlattığı bilgilendirme kampanyalarının toplum üzerindeki etkisi hakkında...



Çalışmaya katılanların üçte biri, en yaygın dört kanser tipi (göğüs, prostat, akciğer ve bağırsak) ve semptomlarıyla ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığını dile getirirken, sadece yüzde 45’lik kesim konu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti.



İnsanların yüzde 60’ı, hükümetin toplumu kanser hakkında bilinçlendirmek adına yeterince çalışmadığını ve toplumu beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye teşvik etmediğini düşünüyor.

Araştırmaya göre, kadınlar kanser hakkında daha fazla şey biliyor. Yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünen kadın sayısı yüzde 48. Buna rağmen erkeklerin yüzde 88’i “kafasını kuma gömmeyi” tercih ediyor.

