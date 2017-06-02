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Sağlık

Kanser tedavisinin küresel maliyeti 113 milyar dolara ulaştı

ABD, toplam harcamaların yüzde 46'sının yapıldığı ülke oldu

02 Haziran 2017 17:17

Küresel sağlık sigortası politikalarını analiz eden QuintilesIMS Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, dünya genelinde kanser tedavilerinin ve destekleyici ilaçların maliyeti 2012 yılında 91 milyar dolar iken 2016 yılında 113 milyar dolara çıktı. ABD, toplam harcamaların yüzde 46'sının yapıldığı ülke oldu.

Rapora göre, son beş yılda kanser ilaçlarının maliyetindeki artış, önceki beş yıla göre ivme kazandı. İlaç maliyetleri 2006-2011 yıllarında yüzde 4,9, 2011-2016 yıllarında ise yüzde 8,7 arttı.

Analistler, kişiye özel kanser tedavilerinin yaygınlaşmasının ve yeni ilaçlar için onay süresinin kısalmasının bu artışta etkili olduğu görüşünde.

Raporda, 2013 yılında bir ilaç şirketinin yeni bir ilacı piyasaya sürmeden önce onay için geçirmesi gereken ortalama sürenin 10 yıl iki ay olduğu, 2016'da bu sürenin 9 yıl 8 aya düştüğüne dikkat çekildi.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2012 yılında bazı kanser ilaçları için hızlandırılmış bir geliştirme ve gözden geçirme süreci benimsenmesine karar vermişti.

2015 yılına gelindiğinde FDA tarafından onaylanan ilaçların yaklaşık yüzde 70'inin bu hızlandırılmış prosedürlerden geçerek piyasaya sürüldüğü belirtildi.

 

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