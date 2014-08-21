Kanser tedavisine botoks, yardımcı olabilir mi?

Science Transnational Medicine adlı dergide yayımlanan araştırma, yüzlerindeki kırışıklıklardan kurtulmak isteyenlerin başvurduğu 'botoks yönteminin' kanserle mücadeleye 'yardımcı olduğunu' ortaya koydu. Araştırmaya göre, 'sinirlerin, mide kanseri oluşumuna’ neden oluyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, fareler üzerinde yapılan testlere göre, mide tümörünün büyümesini tetikleyen sinirleri öldürmek için toksin kullanılması, bu sinirleri kemoterapi tedavisine de daha dayanıksız kılıyor.

İngiltere Kanser Araştırma Merkezi, araştırmanın henüz başında olunduğunu belirtip botoks iğnelerinin 'hayat kurtarıp kurtarmadığının da kesinlik kazanmadığını' söyledi.

Genellikle kırışıklıkların giderilmesi için kullanılan botoks yöntemiyle verilen toksin sinirlerin işlevini durduruyor ve kasları gevşetip kırışıklıkları düzleştiriyor. Tüm vücut işlevine bakıldığında ise sinirlerin kanserin büyümesine yardımcı olduğu görüldü.

New York'taki Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde ve Trondheim'deki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, beyinden sindirim sistemine giden vagus sinirinin mide kanseri üzerindeki etkisini inceledi.

Siniri kesmenin veya botoks toksinini kullanmanın tümörlerin büyümesini yavaşlattığı veya kemoterapi tedavisine olumlu yanıt verdiği anlaşıldı.

Dr. Timothy Wang, BBC'ye yaptığı açıklamada "Yalnızca siniri kesmek kanseri tedavi eder mi? Muhtemelen etmez?" diyor ve şöyle devam ediyor:

"En azından erken evresinde sinirin işlevine engel olursanız, tümör kemoterapi tedavisine daha duyarlı hale gelir. Dolayısıyla bunu tek tedavi yöntemi olarak görmüyoruz ama mevcut tedavi yöntemleriyle gelecekte başvurulacak yöntemleri daha etkin kılıyor."

'Daha fazla yol kat edilmeli'

Mide kanseri tedavisi için ameliyat olan hastalar üzerinde denemeler yapılmaya başlandı.

Sinirlerin prostat kanserinde de rolü olduğuna işaret eden araştırmalar da var.

Fakat Dr. Wang, bu yöntemin tedavilerde kullanılması için 'daha fazla yol kat edilmesi gerektiğini' söylüyor:

"Kanserde her şey yeni, güzel görünse bile hastalara uygulamaya başladığınızda kanserin bizden daha akıllı olduğunu görüyoruz."

"Tümörlerin herhangi bir maddeden gelişebilme yeteneği var, dolayısıyla masanın tek bir bacağını kesmekle masa devrilmez."

"Ama büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Gelecek on ya da yirmi yıl içinde diğer yolların da hedefte olacağını görebiliyorum."

İngiltere Kanser Araştırma Merkezi bilim iletişimleri biriminden Eleanor Barrie de "Son birkaç sene içinde, bazı mide kanserlerinin sinir sistemindeki belirli işaretlere bağlı olarak geliştiğini gösteren kanıtlara ulaşıldı" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu ilginç araştırma da bu kanıtlara eklendi ve kanserin içerideki gelişimiyle ilgili incelemelerin nasıl yeni ve yaratıcı tedavi fikirleri geliştirebileceğini gösterdi. Fakat bu araştırma henüz erken evresinde ve bu yöntemin hastaların hayatlarının kurtarılmasına yardımcı olup olmadığı da netlik kazanmadı."