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Sağlık

Kanser tedavisinde yeni umut: Üzüm çekirdeği

Üzüm çekirdeği özünden elde edilen bir maddenin kanser türlerini tedavi edip önleyebileceği ortaya çıktı.

04 Ocak 2009 02:00

Uluslarası arenedan bir grup bilim insanının yürüttüğü çalışmada, üzüm çekirdeği özünden elde edilen bir maddenin kansere karşı etkili olabileceği ve lösemi gibi kan kanseri türlerini tedavi edip önleyebileceği ortaya çıktı.

Amerikan Clinical Cancer Research (Klinik Kanser Araştırması) dergisinde yayınlanan raporda, laboratuvar testlerinde çekirdekteki maddenin 24 saat içerisinde sağlıklı olanlara zarar vermeden lösemi hücrelerinin yüzde 76'sını öldürdüğü açıklandı.

The Australian'da yer alan bilgilere göre, yürütülen çalışma sırasında, üzüm çekirdeğinden elde edilen maddenin kanserli hücrelerin intihar etmesine yol açtığı gözlemlendi. Ayrıca bu maddeyi çekirdekten ayrıştırma yolları da belirlendi.

Daha önce yapılan başka çalışmalarla da, çekirdekten elde edilen maddenin prostat ve göğüs kanseri gibi tümörlerden koruduğu ve kanserli hücreleri öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Tüm olumlu gelişmelere rağmen, daha fazla deneye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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