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Sağlık

Kanser tedavisinde yeni umut ışığı

"Hedefe yönelik tedavi" yöntemiyle, ileri evre kanserlerde tümörün geriletilmesinin başarıldığı bildirildi.

27 Kasım 2008 02:00

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Bavbek, "hedefe yönelik tedavi" yöntemiyle, özellikle ileri evre kanserlerde, kanserli hücrelerin çoğalmasını ve hayatta kalmasını sağlayan sinyal yolları kesilerek, tümörün geriletilmesinin başarıldığını bildirdi. 

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Bavbek, yaptığı yazılı açıklamada, hedefe yönelik tedavinin, kanser hastalarına yeni bir umut ışığı sunduğunu ifade etti.

Bilim insanlarının, hedefe yönelik tedaviyle, tümörü besleyen sinyal zincirlerinin hedefli bloke edilmesinin bir sonucu olarak tümörlerin kısmi gerilemesini deneysel olarak başardığını belirten Bavbek, bunun aynı zamanda ileri böbrek ve karaciğer kanseri olan hastalarda gerçekleştirilen klinik çalışmalara da yansıtıldığını aktardı.

Bavbek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hedefe yönelik tedavi yöntemiyle özellikle ileri evre kanserlerde, kanserli hücrelerin çoğalmasını ve hayatta kalmasını sağlayan sinyal yolları kesilerek, tümörün geriletilmesi başarıldı. Bu, milyonlarca kanser hastasına yeni bir umut ışığı oldu. Ayrıca, yeni hedefe yönelik ilaçların ağızdan alınması ve genellikle iyi tolere edilmesi sayesinde yaşam kalitesi tedavi nedeniyle bozulmuyor."

Kanserin diğer türlerinde tedavi sonuçlarını geliştirmenin anahtarının, daha ileri hücre sinyal yolları bulmayı ve hatalı sinyalleri bloke etmek için uygun ilaçları tanımlamayı kapsadığını kaydeden Bavbek, bazı kanser türlerinde tam tedavi sağlanmasından henüz uzakta olunmasına rağmen hastaya dost ilaçlar ile kanserin diyabet gibi, uzun yıllar kontrol altında tutulabilen kronik bir hastalık olabilmesi için çaba gösterildiğini belirtti.

Bavbek, en yaygın kanser türlerinin, böbrek ve karaciğer kanserleri olduğunu ifade ederek, böbrek kanserinden her yıl dünyada 102 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Türkiye'de böbrek kanserinin görülme sıklığının yaklaşık 8 bin hasta olarak tahmin edildiğine dikkati çeken Bavbek, geç tanı konulması nedeniyle hastaların yaklaşık dörtte birinde ilk tanı sırasında hastalığın yayılmış olduğunu bildirdi.

Bavbek, dünyada her yıl 600 bin kişiye karaciğer kanseri tanısı konulduğu, bu sayının her yıl arttığını ve 2002'de 600 bin civarında kişinin karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayarak, Türkiye'de yaklaşık 10 bin karaciğer kanseri hastası olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

(AA)

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