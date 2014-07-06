Kanser tedavisinde yeni umut

İspanyolların dünyaca ünlü bilim adamı Joan Massague kanser hastalarının tedavisinde devrim yaratabilecek yeni bir uygulamanın en geç 5 yıl içinde dünyanın her yerinde kullanılmaya başlayacağının müjdesini verdi.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, Sistem hem ucuz hem de ülkenin en ücra köşesinde yaşayan hastalara bile uygulanabilecek. Kanser şüphesinde bulunanlar kan verip olup olmadığını anlayabilecek.

Joan Massague, basit bir kan tahlili ile artık her türlü kanser teşhisinin hızlı bir şekilde çok daha önceden konulabileceği bir döneme girdiklerini açıkladı.

Massague, “Ben buna ‘tıpta devrim’ adı veriyorum” yorumunda bulunan İspanyol bilim adamı, “Nasıl mobil telefonda her geçen gün yeni bir değişime tanık oluyorsak en geç 4 veya 5 yıl içinde aralarında meme ve bağırsak kanserleri de olmak üzere tüm kanser tedavilerinde teşhis ve tedavi çağına girmeye başlıyoruz” dedi.