Kanser tedavisinde 'umut aşısı'

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şubesi 2. Başkanı Ayşe Erülgen, Türkiye'de hızla artan kanser hastalığının önlenmesine ilişkin tedavi yöntemlerinin teknolojiye bağlı olarak arttığını belirterek, "Hastalara verilen moral ve 'Umut Aşısı' olarak nitelendirilen tedavi yöntemi ile bağışıklık kazanma noktasında hızlı bir ilerleyiş gösteriyor" dedi.



Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Ayşe Erülgen, kanser hastalığına yeni yakalanan hastaların, tedavi görüp iyileşenlerle görüşmelerini sağlayarak, bunlara 'Umut Aşısı' yaptıklarını söyledi. Ayşe Erülgen, Kayseri'deki kanser hastası sayısında her geçen gün büyük bir artış kaydedildiğini belirterek, "Hastalığın erken teşhisini ve hayata tutunmalarını sağlayarak bu artışın önüne geçiyoruz. Hatta kanser hastalarının tedavisinde en büyük faktörü moral ve motivasyon oluşturuyor. Derneğimize başvuran her vatandaşımızın, kanser hastalığı ile ilgili en doğru bilgilere sahip olmasını sağlıyor ve burada onlara moral vererek adeta 'Umut Aşısı' yapıyoruz" dedi.



En büyük tedavi umut



14 yıldır dernek bünyesinde hizmet verdiğini belirten Erülgen, annesinin kanser hastalığına yakalanmasının ardından bu dernek ile tanıştığını söyledi.



Annesinin kanseri yenmesi ile birlikte dernekte diğer hastalara umut ışığı olmak için var gücüyle mücadele etmeye devam ettiğini ifade eden Ürülgen, derneğin şu an yaklaşık 70 üyesinin bulunduğunu ifade etti. Erülgen, "Birçok hastamız hayata dört kolla sarılarak bu hastalığı yendi.



Derneğimizde her meslek gurubundan, her yaştan üyelerimiz var. Birçoğu kanser hastası ya da birçoğunun yakını kanser hastalığına yakalanmış durumda. Biz derneğimize üye yaptığımız insanlarda kanser hastası olması gibi bir koşul aramıyoruz. 18 yaşını aşmış her Türk vatandaşı derneğimize üye olup, faaliyetlerimiz ve kanserle mücadelede izlenen yollar hakkında bilgi sahibi olabilir.



Ben şuna inanıyorum, bir kanser hastasına ailesi ve bizler tarafından destek olunduğu takdirde, yüzde 60'lara varan bir iyileşme grafiği gözlenmektedir. Bunun sırrı ise hastalarımızın hayata tutunabilmelerini sağlamaktır. Öyle hastalarımız var ki, daha hastalığın en başında ve erken teşhis konulmuş. Fakat kendisi hemen pes etmiş ve öleceğini kabul etmiş. İşte biz bu noktada devreye girerek hastalığa yeni yakalanan hastamızı, daha önce bu hastalığı yenmiş kişilerle tanıştırarak, onlara adeta 'Umut Aşısı' yapıyoruz. Bu sayede hastalığa yeni yakalanan vatandaşımız hayata daha sıkı tutunuyor ve bu hastalığı daha kısa sürede atlatıyor.



Motivasyonun ürettiği enerjinin belki tıp dilinde bir adı vardır ya da yoktur. Bu konuda emin değiliz, ama emin olduğumuz bir şey var ki, o da bu hastalığın en büyük tedavisinin umut olmasıdır. Birçok hastamızın enteresan bir hayat hikâyesi var. Ve en önemlisi ise bu hastalığı yenen hastalarımızın hayata tutunmalarını sağlayan sebepler. Bazıları çok sevdiği hayata daha sıkı tutunarak bu hastalığı yenmişlerdir. Biz dernek olarak hastalığa yakalanan ve hastalık hakkında bilgi almak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık. Umarız insanlarımız bu hastalık hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirler ve kanserle mücadelede zararlı alışkanlıklardan uzak durabilirler" diye konuştu.