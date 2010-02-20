Kanser tedavisinde kan testi devrimi

T24 -

Amerikalı bilim insanlarının geliştirdiği, kanla yapılan bir DNA testi, tümör gelişimini ve tümörün tedaviye ne ölçüde cevap verdiğini tespit edebiliyor. Kanser tedavisinde devrim yapacağı düşünülen buluş, herhangi bir tümör tipinde hastaların durumunun kesin olarak belirlenip, tedavinin doğru şekilde yapılmasını sağlayacak.Millliyet gazetesinin haberine göre beş yıl içinde yaygınlaşacağı düşünülen kan testi, hastaların gereksiz yere kemoterapi ve radyoterapi görmesini engelleyeceği gibi tedaviye cevap vermeyen hastaların da erkenden fark edilmesini ve böylece hayatlarının kurtulmasını sağlayabilecek. Tümörün sağlıklı dokulara yayılıp yayılmadığını kontrol edebilen kan testi sayesinde gereksiz yere ameliyatlar yapılmayacak.5 yılda yaygınlaşacakYeni test, kanda tümör hücrelerinin DNA izlerini tanımlamak ve bulmak için genetik teknolojiden yararlanıyor. Bu tür testler kan kanserlerini tespit edebilse de, şu anda katı tümörler için mevcut değil. Ancak yeni teknik, mikroskopik tümörleri bile tespit edebilecek.