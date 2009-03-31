Kanser tedavisinde iki lazerle müdahale daha etkili

Bilimsel çalışmalarını ABD'de sürdüren Prof. Dr. Yıldız Bayazitoğlu, yeni çalışmasında kanserli hücrelere bir yerine iki lazer ışınıyla müdahalenin daha etkili olduğunu ortaya koydu.



ABD'nin Houston kentinde bulunan Rice Üniversitesinde 1977'den beri çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Bayazitoğlu ve ekibi, sağlıklı dokulara zarar vermeden kanserli hücreleri lazerle öldürmede nanoparçacıkları ısıtmanın etkilerini bilgisayar simülasyonları kullanarak inceledi.



Prof. Dr. Bayazitoğlu ve doktora öğrencisi Jerry Vera, tümörleri lazerle öldürürken, bunların büyüklükleri ve oluşumları ile çevrelerindeki doku temelinde ince ayar yöntemlerinin etkilerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.



Başarılı Türk bilim kadını Prof. Dr. Bayazitoğlu, International Journal of Heat and Mass Transfer dergisinde yayımlanan makalesinde, bir tümöre tek bir lazer yerine iki lazerle müdahalenin daha etkili olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, bilgisayar simülasyonlarında 1 cm büyüklüğünde tümörlerde fiber optikler yoluyla lazer müdahalelerinde bunun görüldüğünü kaydetti.



Tümörleri öldürmede kızılötesi lazer ışınıyla ısıtılan nanoparçacıkları kullanan bir sistemin denekler üzerindeki testleri devam ederken Prof. Dr. Bayazitoğlu'nun yaklaşımı, bu tip tedavilerin daha ince ayar yöntemlerle yapılarak sağlıklı dokunun korunmasını amaçlıyor.



Bayazitoğlu makalesinde, lazer yönteminde kullanılan ve tümörün yüzeyinin yakınındaki nanoparçacıkların, lazer ışınının merkezden ulaşmasını engellemesinin en büyük endişesi olduğunu belirtiyor.



1967'de ODTÜ'den mezun olan ve yüksek lisans ile doktorasını Michigan Üniversitesinde yapan Prof. Dr. Bayazitoğlu, 2005 yılında ABD Makine Mühendisleri Derneği'nin, geleneksel Isı Transfer Hatıra Ödülünü alan ilk Türk bilim adamı oldu.



Prof. Dr. Yıldız Bayazitoğlu, son 45 yılda bu ödüle layık görülen yaklaşık 90 kişi arasına girmeyi başardı. Bayazitoğlu, radyoaktivite ısı transferi, malzemelerin işlenmesinde termal etkiler, mikro ölçekli ısı transferi ve mühendislik eğitiminde gösterdiği başarıyla bu ödülü aldı.



Prof. Dr. Bayazitoğlu'nun bilimsel teknik dergilerde ve konferanslarda tebliğ olarak sunduğu 200'e yakın makalesi ve Kore diline de çevrilen Isı Transferinin Elementleri isimli üniversite ders kitabı da bulunuyor.



Bayazitoğlu'nun, Ulusal Eğitimci Ödülü, Rice Üniversitesi George R. Brown Üstün Eğitim Ödülü, Hershel M. Rich Seçkin Buluş Ödülü, Julia Mile Eğitimde Mükemmellik Ödülü gibi birçok ödülü bulunuyor.



(AA)

