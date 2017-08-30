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Dünya

Kanser tedavisinde büyük umut: Kaspaz

Yeni yöntemin tümörleri tamamen ortadan kaldırabileceği ve hastalığın tekrarlanmasını önleyebileceği belirtiliyor

30 Ağustos 2017 19:21

İskoç bilim insanları, kanser hücrelerini öldüren, mevcut tedavilerden çok daha etkili olabilecek yeni bir kanser tedavisi yöntemi bulduklarını açıkladı. Kaspaz adı verilen proteinler aktive edilerek kanser hücreleri öldürülüyor.

Glasgow Üniversitesi'nde geliştirilen ve CICD (Kaspaz Bağımsız Hücre Ölümü) adı verilen yeni yöntemin tümörleri tamamen ortadan kaldırabileceği ve hastalığın tekrarlamasını önleyebileceği belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi Nature Cell Biology'de yayımlandı. Kemoterapi, radyoterapi ve immunoterapi gibi mevcut tedaviler, apoptosis olarak bilinen bir yönteme dayanıyor. Bu yöntemde, kaspaz adı verilen proteinler aktive edilerek kanser hücreleri öldürülüyor.

"Kalan tümör hücreleri de ölüyor"

Ancak bu tedaviler yan etki riski içerdiği gibi, genellikle kanser hücrelerinin tamamını öldüremiyor ve bunun sonucu olarak hastalık tekrarlayabiliyor.

Araştırmaya başkanlık eden Dr. Stephen Tait, "Tümörü tamamen gerileten bu yöntem, kanser tedavisinde çok daha etkili olabilir. Gerçekte, tedavide tüm tümör hücrelerini öldürmek gerekmiyor. Çünkü, kalan tümörü tamamen temizleyen ve dolayısıyla kanseri ortadan kaldıran bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardık" dedi.

Uzmanlara göre apoptosisin aksine CICD yöntemiyle kanser hücreleri ölürken, bağışıklık sistemi imflamatuvar proteinlerle uyarılıyor. Bunun sonucunda, kalan tümör hücreleri de ölüyor.

Araştırmada, laboratuvarda geliştirilen kalın bağırsak hücreleri kullanıldı. Ancak yöntemin diğer kanser türlerinde de kullanılabileceği belirtiliyor.

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