Kanser tedavisi sağlık sigortası kapsamı dışına mı çıkarılıyor?

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, 2014 yılında sağlıkta alınması beklenen bazı tedbirler kapsamında kanser tedavisinin sağlık sigortası kapsamı dışına çıkarılacağı yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Tarhan, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde, 2014 yılı programında sağlıkta “sıkılaştırma tedbirlerinin” yürürlüğe gireceği, bu programa göre temel teminat paketi adı verilen bir paket oluşturulacağı, bu paketin kapsamı dışında kalan hizmetlerde ise tamamlayıcı sağlık sigortasının devreye gireceğinin iddia edildiğini söyledi. Kamuoyunda bu paketle birlikte kanser tedavisinin sağlık sigortası kapsamı dışında tutulacağına ilişkin kaygılar oluştuğuna dikkati çeken Tarhan, cevaplandırılmasını istediği sorularını şöyle sıraladı:

“Hangi tedavi türleri ve ilaçlar kapsam dışında kalacaktır? Kanser tedavisi kapsam dışında kalacak mıdır? Ülkemizdeki kanser vakalarının sayısal seyrine ilişkin bir çalışmanız var mıdır? Var ise bu vakaların sayısı ne kadardır? Bu sayılarda coğrafi bölgeler bakımından bariz bir farklılık var mıdır? Var ise hangi bölgelerde daha yoğun karşılaşılmaktadır? 1986’dan bugüne kadar yıllar itibarı ile bütçeden tedavi gideri olarak ne kadar ödenmiştir? 2012 yılında tedavi gideri olarak ne kadar ödenmiştir? Bu giderlere doktor, sağlık personeli vb’nin maaş ve parasal hakları ile hastane genel giderleri dahil midir? Sosyal Güvenlik Kurumu için çalışan payı ve devlet katkısı ayrı ayrı olmak üzere ne kadar prim yatırılmıştır? Prim borcunu yatırmayan kamu kurumu var mıdır? Var ise hangi kurumlardır ve borçları ne kadardır?”