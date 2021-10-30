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Kanser tedavisi gören oyuncu Boğaç Aksoy sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

"Setlere dönmeye hazırım"

30 Ekim 2021 13:35

Geçen mayıs ayında lenf kanserine yakalanan ve tedavi görmeye başlayan oyuncu Boğaç Aksoy, geçen akşam kız arkadaşı ile görüntülendi. Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan karakteri ile tanınan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz mayıs ayında lenf kanserine yakalanmıştı.

Kemoterapi tedavisi gören Aksoy, Koronavirüs'e yakalanması nedeniyle gecikmiş olan kök hücre tedavisine de başladı.

Önceki akşam hastane çıkışı kız arkadaşı ile görüntülenen Boğaç Aksoy, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aksoy, "Son olarak 21 günlük bir tedavi kaldı, o da bittikten sonra kameraların karşısına çıkmak ve setlere dönmek için hazırım" dedi. 

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