T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kanser tedavisi gören Fransız aktör Giraudeau öldü

Fransa'nın tanınmış aktörlerinden Bernard Giraudeau, 63 yaşında hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Fransa'nın ünlü aktörlerin Bernard Giraudeau, uzun zamandır gördüğü kanser tedavisinin ardından 63 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa'nın tanınmış aktörlerinden Bernard Giraudeau, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Seksene yakın film ve dizide rol alan ve özellikle 1980 ve 1990'lı yıllarda çevirdiği filmlerle ünlenen aktör, uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu.

Giraudeau, oyunculuğun dışında yapımcılık, yazarlık ve film yönetmenliği de yapmıştı.

1987 yılındaki Venedik film festivalinde L'homme voilé filmindeki rolüyle en iyi aktör ödülünü kazanan Giraudeau, ilk ödülünü 1979 yapımlı The Medic filminde canlandırdığı karakterle, Fransa'da 1980 yılında düzenlenen César Film Festivali'nde "en iyi yardımcı oyuncu" dalında kazanmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24