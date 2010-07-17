Kanser tedavisi gören Fransız aktör Giraudeau öldü

T24 - Fransa'nın ünlü aktörlerin Bernard Giraudeau, uzun zamandır gördüğü kanser tedavisinin ardından 63 yaşında hayatını kaybetti.



Fransa'nın tanınmış aktörlerinden Bernard Giraudeau, 63 yaşında hayatını kaybetti.



Seksene yakın film ve dizide rol alan ve özellikle 1980 ve 1990'lı yıllarda çevirdiği filmlerle ünlenen aktör, uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu.



Giraudeau, oyunculuğun dışında yapımcılık, yazarlık ve film yönetmenliği de yapmıştı.



1987 yılındaki Venedik film festivalinde L'homme voilé filmindeki rolüyle en iyi aktör ödülünü kazanan Giraudeau, ilk ödülünü 1979 yapımlı The Medic filminde canlandırdığı karakterle, Fransa'da 1980 yılında düzenlenen César Film Festivali'nde "en iyi yardımcı oyuncu" dalında kazanmıştı.





