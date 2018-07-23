"Kanser tedavisi artık ücretsiz" denmişti; pek çok ilaç SGK'nın kriterlerinden geçemedi

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun “kanser tedavisinin ücretsiz olacak” diyerek duyurduğu uygulamanın tahmin edilen gibi olmadığı belirtildi. Kanser tedavisi ücretlerinin devlet tarafından karşılanması için belirli kriterler olduğu ve bu kriterlere uyulması gerektiği; bu kriterlerin de SGK bünyesindeki Geri Ödeme Komisyonu tarafından karara bağlanmasının gerektiği öğrenildi. Bu bağlamda kanser ilaçlarının büyük bir kısmının geri ödeme kapsamına alınmadığı, hastaların birçok ilaç için fark ödediği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberi aynen şöyle:

Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik ile kanser ilaçları geri ödeme kapsamına alınsa bile SGK’nin kriterleri sağlanmadığı takdirde yine fark ödenmesi isteniyor. Değişiklik kapsamında “ücretsiz kanser tedavisi” olarak duyurulan ilaç ve cihazların, SGK geri ödeme kapsamındaki “fark ödemeleri” kriterlerinden geçemediği belirtildi.

Hükümetin ‘ücretsiz’ söylemine karşın doktorlar tarafından reçete edilen immünoterapi ve akıllı ilaçlar da oluşturulan algının tam tersine vatandaşların cebinden çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık üç ay önce geri ödeme kapsamına alınan Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid isimli kanser ilaçları da SGK’nin “geri ödeme şartlarına” takıldı.

Kanser hastaları, kriterlere uymadığı durumlarda bu ilaçları cebinden karşılıyor. SGK ancak kemoterapiden fayda görmeyip hastalığın son aşamasına gelen hastalar için ödeme yapıyor.

Hasta yakınları imza topluyor

Bağışıklık sistemini harekete geçiren “Pembrolizumab” maddesini içeren “Keytruda” ilacı ise uzun zamandır geri ödeme listesine alınmak için sıra bekliyor. Kanser yakınları, tümörlerin tedavisinde kullanılan ve muadili bulunmayan bu ilacın karşılanması için imza kampanyası başlattı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izinle alınan ilacın bir yıllık masrafının ortalama 362 bin lira olduğunu belirten kanser hastası yakınları, ilacın SGK kapsamına girmesi için bekliyor. Hastalar mücadele ediyor Sağlık hizmetlerine erişim ve eşitlik konusunda dünyanın en iyisi olduklarını iddia eden hükümet, kanser hastalarını yıllardır haklarından mahrum bırakıyor. Eski Bakan Sarıeroğlu’nun kanser hastalarına verdikleri sözü tutup tedavilerdeki ücret ve fark ödemesini kaldırdıklarını söylemesine rağmen ücret ödeyen kanser hastaları, seslerini duyurmak için mücadeleye devam ediyor.