Kanser taramaları artık bedava yapılıyor

Kanserle savaş programı kapsamında açılan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri'nde dileyen herkes ücretsiz olarak tarama yaptırabiliyor. Bunun için kişinin kanser riski ya da belirtisi taşıması gerekmiyor.



Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, kanserle savaş için geliştirilen yeni program ve ücretsiz tarama yapan KETEM'lerle (Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi) ilgili bilgi verdi:



* Türkiye'de her geçen gün kanser vakasının arttığını düşünürsek, sizce Türkiye kanserle savaşta başarılı mı?



Önümüzdeki on yıldan sonra kanseri, her yıl yüzde 1 ile 2 oranında azaltmaya yönelik hedefimiz var. 65 yaş ölümlerini de yüzde 10 azaltmayı planlıyoruz. Yani hedefimiz; artışı durdurmak ve ölüm oranını azaltmak. Bu, oluşturduğumuz Ulusal Kanser Programı'nın hedefi. Bu yıl kanser tedavisi için yaklaşık 2.5 milyar Euro para harcadık. Bu rakam, neredeyse Sağlık Bakanlığı bütçesinin yarısı... 2009'da yayınlanacak Dünya Kanser Raporu'nda Türkiye, etkin kanser raporu ortaya koymuş örnek ülke olarak gösteriliyor. Attığımız en önemli adımlardan biri sigara yasağı. Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obezitenin önlenmesi, çevresel kanserlerin kontrol edilmesi de kontrol programımız içinde. İkinci aşamada ise çok sık görülen üç kanser türünün, taramayla önceden saptanarak yok edilmesi var. Bu üç türün birincisi kadınlardaki meme kanseri, ikincisi rahim ağzı kanseri ve üçüncüsü kalın bağırsak ve rektum kanseri.



* Oluşturduğunuz programda ücretsiz kanser taraması da var. Ailesinde kanser bulunan kadınlar da ücretsiz olarak taramadan geçebilecek mi?



35 yaşında bir kadın, annesi ve teyzesini erken yaşta meme kanserinden kaybetmişse ve kendisinin de risk taşıdığını söylerse, bu hizmetten yararlanabilir. Ama bu tür kişiler, meme kanseri şüpheli tanı olduğu için, zaten daha önce de SGK kapsamına giriyordu. Ama bir şüphe taşımayan kadınlar daha önce ödeme kapsamına girmiyordu, yeni programda ise giriyorlar.



* Suların kanserojen etkileri çok tartışıldı sizce hangi suları seçmek gerekli?



Bütün içme suları Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde. Çevre Bakanlığı'nın denetimi var. Sular mevsimsel olarak bile inceleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın denetiminden geçmiş olanlar güvenlidir. Türkiye'de herhangi bir içme suyu ile kanser olunacak diye bir şey yok. Arsenik bulunan sularda bile, arsenik kanser yapıcı seviyede değil. Ama yine de önümüzdeki on yılda arseniği tamamen yok edeceğiz. Ne kadar su içerseniz için, arsenikli bile olsa, sigaradan alacağınız zarardan çok daha yüksek. Sigara içenin sudaki arseniği merak etmesi çok abes. Sigarayı bıraktıktan sonra hayatınızda alacağınız riskler yüzde biri geçmiyor.



Anadolu'da ataktayız



* Kanser tedavisi için hastalar genelde büyükşehirlere geliyor. Anadolu'da neden kanser tedavisi yapılamıyor?



Anadolu'da iyi merkezler açmamız gerekli. Dünyada olup da Türkiye'de olmayacak hiçbir şey kalmayacak. YÖK ile Sağlık Bakanlığı bu konuda çalışıyor. Önümüzdeki 15 yıl içinde 54 tane kapsamlı kanser merkezi açılacak. İnsanların Ankara'ya, İstanbul'a gelmesine gerek kalmayacak, bölgesel kanser merkezleri oluşturulacak. Eskiden bir kanserli hasta, bütün kamu kurumlarında ücretsiz tedavi oluyordu. Şu anda, para ödemeden özel hastanelere de gidebilirler.



* Kadınlar, ücretsiz tarama yaptırabilecekleri merkezleri nereden öğrenebilirler?



www.saglik. gov.tr adresinden 'Birimler' başlığı altındaki 'Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı' linkinden bilgi alabilirler. Ya da bulundukları illerdeki sağlık müdürlüklerine başvurabilirler.