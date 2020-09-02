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Spor

Kanser sebebiyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in adı memleketi Adana'daki spor tesisine verildi

02 Eylül 2020 13:10

41 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in adı ölümsüzleşti. Adana'da Seyhan Belediyesi, Demetevler Spor Tesisi'nin adını 'Emre Gönlüşen Spor Kompleksi' olarak değiştirdi.

Adana, Seyhan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, Adana’mızı başarıyla temsil eden genç ve başarılı spor sunucusu kardeşimizin ismi Demetevler Spor Tesisimize verilerek spor tesisimizin ismi Emre Gönlüşen Spor Kompleksi olarak değiştirilmiştir" denildi.

41 yaşındaki Emre Gönlüşen uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Daha önce kanseri yenen Gönlüşen, hastalığa bir kez daha yakalanmıştı.

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