Kanser saçan gemi Türkiye yolunda

Doğa koruma derneği Robin des Bois (Robin Wood) açıklamada bulunarak, kansere sebebp olan asbest maddesi ile izolasyonu yapılmış eski bir kruvaziyer gemisinin parçalanmak üzere Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu. Derneğin açıklamasında, geminin izinsiz olarak Türkiye'ye yola çıktığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Engin Akgürbüz'ün haberine göre, Amerikan Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) turizm şirketinin Ispanya'daki uzantısı olan Pullmantur turizm şirketine ait olan “Atlantic Star” isimli, 240 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi, Fransa'nin STX isimli gemi inşaa şirketine, Avrupa'da geçerli olan kanuni usullere uygun bir şekilde parçalanmak üzere, yeni bir gemi siparişi karşılığında geri verildi.

2012 senesinde STX şirketine geri verilen gemi Fransa'da parçalanacağı yerde STX şirketinin Norveç'teki şubesi olan Skandinor'a devredildi.

Belli bir müddet sonra da Skandinor tarafından merkezi Marshall adalarında bulunan Belinda Shipholding Corporation'a devredilen gemi en son olarak izinsiz bir şekilde Türkiye'de parçalanmak üzere Fransa'dan ayrıldı.

Robin des Bois derneği sözcüsü Christine Bossard, Fransa, Ispanya ve Malta'nın Avrupa Birliği çerçevesinde imzaladıkları “zehirli maddelerin imha edilmesi” anlasmalara uymayarak yüksek derecede zehirli bir gemiyi izinsiz bir şekilde başka bir ülkeye gönderdiler dedi.

Fransa'nın en güçlü sendikalarından CGT ise Fransız hükumetine zehirli geminin derhal Fransa'ya geri getirilmesi için resmen başvurduklarını belirtti.