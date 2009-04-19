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Sağlık

Kanser riskine karşı multivitamin alın

Uzmanlar, multivitamin kullanımının kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

19 Nisan 2009 03:00

Şehir hayatının yoğun temposunda, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğini sadece besinlerden karşılamanın çok zor olduğunu belirten uzmanlar, "Multivitamin kullanımı kanser riskini azaltmaya yardımcı oluyor" diyor.

Erkeklere çinko ve selenyum

Bayer tarafından hazırlanan multivitamin rehberinde; kanserden korunmak için kadınların ve erkeklerin ayrı takviyeler alması uyarılarak, şu bilgilere yer verildi:

* Prostat kanseri, yüzde 29'luk oranla erkeklerde en fazla görülen kanser türü. Yapılan araştırmalar, selenyum-çinko ve E vitamininin prostat kanserini önlemede etkili olduğunu ortaya koydu.
* Kadınlarda en sık görülen kanserler arasında ise; meme, kolon, yumurtalık ve rahim ağzı kanserleri yer alıyor. Araştırmalar, folik asit ve antioksidan içeren vitaminlerin kadınları kansere karşı koruduğunu gösteriyor.

Kadınlar için folik asit yararlı

* 121 binden fazla kadında yapılan bir çalışma, uzun süreli folik asit desteğinin kadınlarda kolon kanseri riskini azalttığını da ortaya koydu. A vitamininin kolon kanseri riskini yüzde 43, E vitamininin ise yüzde 50 oranında azalttığı görüldü.
* Cildin kanserden korunması için de E vitamini, betakaroten ve C vitamini takviyesi öneriliyor.

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