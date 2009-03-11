Kanser olduğunu öğrenince kalpten öldü

Hakkari'de rahatsızlanan babasını Ankara'da hastaneye götüren kişi, burada kendisinin ilik kanseri olduğunu öğrenince kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Hakkari'de yaşayan 4 çocuk babası Lokman Selimoğlu (45) yaklaşık 3 gün önce sağlık sorunları bulunan babasını, tedavi için Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Babasının tedavi olduğu sırada kendisi de muayene olan Selimoğlu, yapılan tetkikler sonucu doktorlardan ilik kanseri olduğunu öğrendi.



İlik kanseri olduğunu öğrendiği anda, şoka bağlı beyin kanaması geçiren Selimoğlu, kurtarılamadı.



Selimoğlu'nun cenazesi, bugün Hakkari'ye getirilerek, Gazi Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.



(AA)