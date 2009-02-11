Kanser nedeni 'zevkler'

İngiliz bilim insanları, sigara, alkol, güneşlenme, hatta seks gibi zevkleri, farklı kanser türlerinin ana sebebi olarak gösterdi.



Bilim insanları, kansere yakalanmayı tetikleyen nedenin insanların "dünyevi zevklere" göre yasaması olduğunu açıkladı. İngiltere’deki Kanser Araştırma Merkezi'nin yayımladığı rapora göre, kanser vakalarının artmasının ardında yatan sebepler arasında; güneşlenme, alkol tüketimi ve sigaradan vazgeçilmemesi bası çekiyor.



Ağız kanserinin, sigara ve içki tüketimiyle bağlantılı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle böbrek kanserinin de sigara içmek ve obeziteden kaynaklandığını belirtti. Son dönemde gittikçe daha sık rastlanan bir kanser türü olan rahim kanserini tetikleyen nedenlerin basında ise, tıpkı böbrek kanseri gibi obezite geliyor.



Son 30 yılda cilt kanserinin artmasının nedeninin de tehlikeli güneş ısınları olduğuna dikkat çeken İngiliz uzmanlar, bu durumun özellikle güneşlenen herkesi etkilediğini vurguladı. Raporu hazırlayanlar ekipten Lucy Morrish de, "Tüm bu hastalıklar aslında mantıklı hareket edilirse bitirilebilir" diye konuştu.



Kadınlar arasında en sik görülen ikinci kanser türü olan rahim ağzı kanserinin en büyük nedenlerinden biri, korunmasız seksle bulasan HPV virüsü (Human Papillomavirüs). Dolayısıyla seks bile kansere yol açan bir "zevk" olabiliyor. Bilim adamları, kadınların mutlaka rahim ağzı kanseri, genital siğiller ve korunma yöntemleri konusunda doktoruna danışması ve test yaptırması gerektiğini belirtiyor.

