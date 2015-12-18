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Sağlık

Kanser, çevre ile alakalı mı?

Amerikalı bilim insanlarının araştırmasına göre dış faktörlerin olmaması halinde kanserlerin yüzde 70'iyle yüzde 90'ının gelişmeyebileceği belirtiliyor

18 Aralık 2015 09:43

Kanser vakalarının yüzde 90'ına genler değil, çevre ve yaşam şekli neden oluyor. Amerikalı bilim insanları en yaygın kanser türlerinin çevresel faktörler nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Uzmanlara göre, fazla güneşe maruz kalmamak, dengeli beslenmek, egzersiz yapmak ve sigarayı bırakmakla pek çok kanser türü önlenebilir.

10 kanserden dokuzu çevresel faktörlerle yaşam biçimi sonucu gelişiyor. ABD'de kanserile ilgili çalışma yapan araştırmacılar bu sonuca vardı. New York'taki Stony Brook Üniversitesi araştırmacılarına göre, dış faktörler kanser gelişiminde sanılandan çok daha etkili oluyor.

Kanserle ilgili önceki çalışmalarda hücre mutasyonlarının tümör gelişiminde önemli rol oynadığına işaret edilmişti. Ancak Amerikalı araştırmacıların yeni çalışmasına göre fazla güneşe maruz kalmamak, dengeli beslenmek, egzersiz yapmak ve sigarayı bırakmakla pek çok kanser türü önlenebilir.

Yeni araştırmada dış faktörlerin olmaması halinde kanserlerin yüzde 70'iyle yüzde 90'ının gelişmeyebileceği belirtiliyor. Kalın bağırsak kanserinin yüzde 75'inin beslenme, deri kanserinin yüzde 86'sının güneş, beyin ve boyun kanserlerinin yüzde 75'inin de sigara ve alkol sonucu geliştiği işaret ediliyor.

Araştırmada incelenen bir vakada kanserin daha az görüldüğü bir bölgeden, daha fazla görüldüğü bir bölgeye göç edenlerin, orada aynı yüksek oranda kansere yakalandıklarına dikkat çekiliyor.

Bu durumun da kanserin biyolojik ve genetikten çok çevresel kaynaklı olduğunu desteklediği vurgulanıyor. 

Bilim insanları sigarayı bırakmanın, alkol tüketimini azaltmanın, fazla kilo almamaının ve sağlıklı beslenmenin kanseri önemli ölçüde azaltabileceğini söylüyor.

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