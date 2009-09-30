Kanser mikroçiple izlenecek

Kanadalı bilim adamları, kanser hastalıklarının izlenmesinde ve tedavisinde yeni devir açacak bir mikroçip geliştirdi.



Toronto ve Queens üniversiteleri ile Prenses Margaret Hastanesi bilim adamlarından oluşan bir ekibin nanoteknoloji ile geliştirdikleri mikroçip, daha önce bir dizi tetkikle günlerce süren, kanserli hücrelerin bulunması, kanserin türü ve hangi aşamada olduğunun saptanmasını 30 dakikada yapabiliyor.



Mikroçip, kanser hastalarının tedavisi boyunca hastalığın seyri ve tedavinin etkileri konusunda da doktorlara kesine yakın veriler sunuyor. Yeni buluşla hastalara oldukça sıkıntı veren başta biyopsi olmak üzere birçok tetkik tarihe karışacak. Mikroçip uygulamasının, bu özellikleri nedeniyle sağlık harcamalarında önemli oranda tasarruf sağlaması bekleniyor.



Ekibin başkanı Profesör Shana Kelly, pros-tat kanseri hastaları üzerinde bir süredir kullanılan ve olumlu sonuçlar alınan mikroçipin yakında piyasaya sunulacağını açıkladı. Prof. Kelly, cihazın kanserin yanı sıra AIDS, domuz gribi, viral ve bakteriyel enfeksiyon hastalıkları alanında kullanılabilmesi için geliştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.





