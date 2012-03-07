Kanser korkusu 'binlerce can alıyor'

T24 - Uzmanlar, kimi kanser belirtilerini doktorlarına söylemeye çekinen ya da bu belirtilerin varlığını reddeden binlerce kişinin hastalık erken aşamada teşhis edilemediği için hayatını kaybettiğini söylüyor.

İngiltere'de Kanser Araştırmaları Merkezi'nin iki bin kişiyi kapsayan araştırmasına katılanların yüzde 40'ı, doktorun söyleyeceklerinden korktuğu için kimi belirtileri kontrol ettirmediğini kabul etti.

BBC Sağlık Muhabiri Michelle Roberts'ın haberine göre; yapılan araştırmaya katılanların dörtte üçü de doktorun boş yere zamanını alıyor olabileceği endişesiyle belirtileri bildirmediğini anlattı.

Bir çoğu da hangi belirtilerin kanser olasılığına işaret ettiğinden haberdar değil.

Uzmanlar, açıklanamayan yoğun gece terlemeleri, dört haftadan uzun süren ağrılar, vücudun herhangi bir yerinde şişkinlik ya da yumruyu genel belirtiler arasında sayıyor.

Ancak kanserde erken teşhis, hayat kurtarabiliyor, başarılı tedavi şansını artırıyor.

Profesör Peter Johnson, yaptıkları araştırmanın, 'halkın kanserin erken belirtileri konusundaki farkındalığını artırmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptığını' belirtiyor.

Johnson, "eğer hastalara erken evrede, hastalık vücuda yayılmadan kanser teşhisi konursa, tedavide de başarı elde edilebiliyor. Bu nedenle insanların kanserin erken evresine işaret eden durumların farkında olmaları önemli" diye konuştu.

Johnson, 'bir çok belirtinin sonuçta kanser olmadığının anlaşıldığını, ama böyle bir konuda kumar oynayıp erken teşhis şansının atlanılmaması gerektiğini' vurguladı.

Johnson halkın alabileceği en iyi önlemin, vücutlarındaki alışılmadık değişiklikleri doktorlarına göstermek olduğunu belirtti.