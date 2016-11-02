Kanser kadınları tehdit ediyor

Paris'te yayınlanan bir araştırmaya göre, 2030 yılında 5,5 milyon kadın kötü huylu tümör nedeniyle hayatını kaybedebilir.

Bunun oldukça yüksek bir oran olduğu ve 14 yıl içinde yüzde 60 artış anlamına geldiği kaydedildi. 2012 yılında 3,5 milyon kadın kanserden hayatını kaybetmişti.

Araştırma için Alman ilaç firması Merck ile işbirliği yapan Amerikan Kanser Derneği (ACS), ölüm vakalarındaki artışı toplumun yaşlanması ve nüfus artışına bağlıyor.

Rapora göre, özellikle düşük ve orta gelir seviyesine sahip gelişmekte olan ülkeler olumsuz etkileniyor. Bu bölgelerde sağlık sistemindeki ilerlemeler nedeniyle yaşam beklentisini artsa da ekonomik kalkınmanın obezite gibi risk faktörlerine yol açtığı kaydediliyor.

Erken tanının önemi

Araştırmanın yazarlarından Sally Cowal, koruyucu önlemler ve tedavi metotlarının varlığı konusunda da coğrafi açıdan büyük eşitsizlikler olduğunu söyledi.

Kanser şu anda dolaşım sistemi hastalıklarından sonra kadınlar arasında en fazla ölüme yol açan hastalık. 2012 yılında kadın ölümlerinin yüzde 14'ü kanserden meydana geldi. En fazla yakalanılan kanser türleri ise meme kanseri, akciğer kanseri, bağırsak kanseri ve rahim kanseri.

Yeni araştırmalara göre, genç kızlar HPV aşısı olduğu takdirde rahim kanseri vakalarından çoğunun önlenmesi mümkün.

Meme kanserinde ise erken tanı ve tedavi yöntemleri gelişmekte olan ülkelerde büyük bir sorun olarak görülüyor.

Afrika ve Güneydoğu Asya'da 30 ülkede kemoterapi imkanlarının olmadığı kaydedildi.

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afp/dpa, BS/HS