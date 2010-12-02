Kanser ilacı toplatılıyor

T24 - Sağlık Bakanlığınca, kanser tedavisinde kullanılan bir ilacın tüm serileri için geri çekme kararı alındı.





Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce, kanser tedavisinde kullanılan ''Methotrexat Ebewe Konsantre Enjektabl Çözelti İçeren Flakon 50mg/5ml'' ve ''Methotrexat Ebewe Konsantre Enjektabl Çözelti İçeren Flakon 500mg/5ml'' adlı ilaçların tüm serileri için 2. sınıf B seviyesinde geri çekme kararı verildi.



Eczane, ecza deposu, hastane ve diğer sağlık kuruluşları ellerinde bulunan söz konusu ilaçları en kısa sürede iade etmeleri gerekiyor.



Methotrexat Ebewe Konsantre Enjektabl Çözelti İçeren Flakon adlı ilaç, kan, lenf, baş, beyin, yumurtalık, mide ve bağırsak kanserinin tedavisinde kullanılıyor. Söz konusu ilaç ayrıca iltihaplı eklem romatizması ve sedef hastalığı tedavilerinde de kullanılıyor.