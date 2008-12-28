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Sağlık

Kanser ilacı organ reddini engelleyebilir

Kanser tedavisinde kullanılan bortezomid adlı ilacın, organ reddini engellemede etkili olabileceği bildirildi.

28 Aralık 2008 02:00

Kimi kanser türlerinin tedavisinde kullanılan bortezomid adlı ilacın, naklin ardından oluşabilecek organ reddini engellemede etkili olabileceği bildirildi. 

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ABD'nin Cincinnati hastanesinden Steve Woodle ve ekibi, böbrek nakli yapılan ve organ reddi görülen 6 hastaya bortezomid verdi.

İlacın, organ reddini hızla durdurduğu, organın çalışmasını iyileştirdiği, antikor üretimini uzun süreli azalttığı ve en az 5 ay yeniden reddin meydana gelmesini engelleyebildiği görüldü.

Araştırmada ilacın yan etkilerinin önceden belirlenebildiği, ayrıca bortezomidin verdiği "hasarın" diğer kanser ilaçlarına göre az olduğu belirtildi.

Daha önce yapılan araştırmalar, (B) lenfositlerin, nakledilen organın reddedilmesine yol açan antikorları üreterek organ reddinde önemli rol oynadığını ortaya koymuştu.

Bundan yola çıkan ekibin hastalardan önce laboratuvarda yaptığı araştırma, bortezomidin antikorları üreten hücreleri hedef aldığını ve organ reddini engellediğini gösterdi.

Woodle ve ekibinin, bu sonuçları doğrulamak için 4 klinik araştırma yürüttüğü belirtildi.

Araştırma, "Transplantation" dergisinde yayımlandı.

(AA)

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