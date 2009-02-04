Kanser ikinci ölüm nedeni

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Çağlar Çatak, kanserin dünyada olduğu gibi ülkemizde de öldürücülüğü yanında, bıraktığı sakatlıklar ve ortaya çıkardığı ekonomik kayıplar nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu bildirdi.



Çatak Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kanserin sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını kaydetti. Çatak, kanserle mücadelede hedefin; 2020 yılına kadar ülkemizde 65 yaş altı nüfusun tüm vücut kanserlerini yüzde 10, 2030 yılına kadar da akciğer kanserlerini yüzde 25, tüm vücut kanserlerini ise yüzde 15 oranında azaltmak olduğunu belirtti.



Toplumun kanser konusundaki bilincini eğitim yoluyla artırmak, kanserde erken teşhis ve tedavi için tarama çalışmalarını yaygınlaştırmak, kanser kontrolünde yeni modeller oluşturmak, önlenebilir kanser türlerini yok etmek amacıyla Sağlık Bakanlığının 81 ilde "Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri" kurduğuna dikkat çeken Çatak, şunları kaydetti:



"Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde; 50-69 yaş arası kadınlarda yılda bir meme taraması, 2 yılda bir mamografi, 35-65 yaş arası kadınlarda ise 5 yılda bir smear tetkikleri ücretsiz yapılmaktadır. Ayrıca, Adana merkezimizde 50-70 yaş arası vatandaşlarda kolon kanserinin erken teşhisi ile ilgili olarak gaitada gizli kan tetkiki yapılması çalışmalarında son aşamaya gelindi. Önümüzdeki günlerde bu tetkikler de ücretsiz yapılacaktır."



Adana'da Numune Hastanesi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde eğitime büyük önem verdiklerini de kaydeden Çağlar Çatak, geçen yıl bu merkezde 258 hizmet içi eğitimle 9 bin 231 kişinin bilgilendirildiğini vurguladı. Çatak, "Bu merkezin Meme Polikliniğine 7 bin 471, Jinekoloji Polikliniğine ise 6 bin 413 başvuru oldu. Bu kişilere yönelik olarak toplam; 5 bin 267 pap-smear, 2 bin 748 mamografi, 2 bin 327 meme USG tetkiki yapılmıştır" dedi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Çağlar Çatak, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde yapılan çalışmalar ile bilinen risk faktörlerinin azaltılması, toplumun hayat tarzının değiştirilmesi ve lezyonların erken teşhisinin hedeflendiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin ön plana çıkmasını gerektirmektedir. Önleme çalışmalarında halkın katılımının sağlanabileceği en önemli katkı tütün kontrolüdür. Tütün kontrolü; önlemeye yönelik kanser kontrolü faaliyetlerinin en önemlisidir. Dünyada 700 milyon çocuğun sigara dumanıyla kirlenmiş hava soluduğundan hareketle; yetişkinler ile anne ve babaların, çocuklarıyla birlikte bulundukları ortamları sigaradan arındırma sorumluluğunu unutmamaları gerekir.



Kanser; kendisinden çok geç kalınmasından korkmamız gereken sadece bulunduğu kişiye değil, tüm ülkeye zarar veren bir hastalıktır. Erken teşhis edilmesiyle tedavinin olumlu sonuçlanma şansı artmaktadır. Kanser olma riski bulunan iş, yaş ve cinsiyet özelliklerine sahip bulunanların hekimlerin danışmanlığında belli aralıklarla kontrolden geçmelidirler."

