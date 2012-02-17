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Sağlık

Kanser hücrelerine 'DNA robotları' müdahale edecek

"DNA origamisi" adı verilen bir yöntemle geliştirilen silindir şekilli robotlar, bir çok hücre türünü belirleyebiliyor.

17 Şubat 2012 18:50

 

T24 - Bilim adamları, kanser hücreleri gibi belirli hücrelere doğrudan ilaç taşıyan "DNA robotları" geliştirdi.   
 
Uzun DNA sarmallarının daha önceden belirlenmiş bir biçimde katlandığı "DNA origamisi" adı verilen bir yöntemle geliştirilen silindir şekilli robotlar, bir çok hücre türünü belirleyebiliyor.    
 
"Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, laboratuvarda yapılan testlerde robotlar, kanser hücresi proteinlerine hücrelerin büyümesini durduran antikorları başarıyla ulaştırdı.  
 
Araştırmayı yöneten Harvard Üniversitesi WYSS Enstitüsü'nden Shawn Douglas, BBC'ye yaptığı açıklamada, DNA sarmallarını kullanarak nasıl farklı biçimler ortaya çıkarabileceklerini araştırdıklarını söyledi.  
 
Douglas, hücre uyarımını değiştirmek amacıyla kullanılan antikor ve ilaçlar ile kanser hücrelerinin yerlerini belirlemek için geliştirilen yöntemleri de aynı araştırmada birleştirdiklerini belirtti.   
 
Farklı parçaları bir araya getirerek işleyen tek bir parçayı ortaya çıkardıklarını ifade eden Douglas, robotun sorunlu hücreleri bulan ve yok eden akyuvarlarınkine benzer bir işlevi olduğunu kaydetti. 
 
Robotları lenfoma ve lösemi gibi kanser türlerinde test ettiklerini belirten araştırmacılar, DNA insan bedenindeki tüm hücrelerde bulunduğu için robotların diğer herhangi bir maddenin neden olacağı zehirlenme sorunlarına yol açmadığını söyledi.     
 
 
 
 

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