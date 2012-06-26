Kanser hastasının tatil rehberi

Birçok insan tatili iple çeker, özellikle çalışanlar için tatil, dinlenip eğlenmeye ayrılan keyifli zaman dilimi anlamına gelir. Hem çalışıp hem de kanserle savaşanlar da tatili dört gözle bekler ama onlar için tatil, kaygıları ve soru işaretlerini de beraberinde getirir.

Klimalar, kalabalık ortamlardaki enfeksiyon riski, sert esen poyraz, çabuk yorulma, vücut direncinin sık sık düşmesi ve beraberinde gelen hastalıklar... Kanser artık kronik hastalıklar listesinde yer alıyor. Bu, kanserle yüzleşen insanların hastalıkla yaşayacağı ve mücadelenin uzun soluklu olacağı anlamına geliyor. Hal böyle olunca aktif tedavi dönemini geride bırakıp hayatın rutinine dönenler için de kemoterapi ve radyoterapi gören hastalar için de tatil yapmak zaman zaman riskli olabiliyor. Ancak bazı noktalara dikkat ederek ve önlem alarak keyifli bir tatil geçirmek de mümkün.

Neolife Tıp Merkezi’nden Medikal Onkolog Doç. Dr. Duygu Derin ve Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Alptekin Arifoğlu, kanser hastalarının rahat ve keyifli bir tatil geçirebilmeleri için dikkat edilmesi gereken o noktalara değindi.

İşte kanser hastası için sorunsuz tatilin püf noktaları:

• Kemoterapi bağışıklık sistemini zayıflattığı için mikrop kapmayı kolaylaştırır. Bu nedenle kemoterapi görmekte olan veya kemoterapisi henüz bitmiş hastalar, tatil yapmak için seçecekleri mekânın temiz olmasına dikkat etmeli. Ayrıca mekânın çok kalabalık olmamasına özen gösterilmeli. Ateş veya benzeri bir sağlık sorununda, müdahale yapabilecek sağlık merkezine kolay ulaşılabilmesi de çok önemli.

• Tatil yapılacak mekâna ulaşım için, rahat ve fazla kalabalık olmayan bir ulaşım aracı kullanılmalı. Özel araç veya yol çok uzunsa uçak tercih edilmeli.

• İyi pişirilmiş, temiz hazırlanmış ve sunulmuş, açıkta uzun süre bekletilmemiş yiyecekler tüketmeli. Meyvelerin kabukları soyulmalı ve nasıl yıkandığından emin olunmadığı durumlarda salata ve meyve tüketiminden uzak durulmalı. Sıcakta çabuk bozulabileceği için kremalı tatlılardan kaçınılmalı.

• Kemoterapi ve radyoterapi sırasında güneşe maruz kalınırsa ciltte lekeler oluşabilir. Bu nedenle güneşten uzak durulmalı. Mecburen güneşe maruz kalınacak durumlarda ise yüksek koruma faktörlü kremler kullanılmalı.

• Enfeksiyon olasılığını artırdığı için havuz yerine deniz tercih edilmeli.

• Radyoterapi sırasında, sıcak su vücutta ödem artışına neden olduğundan, kaplıca tatilinden ve sıcak su ile banyo yapmaktan kaçınılmalı. Aynı zamanda cilt hassaslaştığından, kese gibi cildi tahriş edebilecek işlemlerden de uzak durulmalı.

• Bol sıvı tüketilmeli ve çok sıcak saatlerde dışarı çıkmadan, istirahat edilmeli. (ntvmsnbc)