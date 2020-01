Kanser hastasından Trump'a: Birisinin bizi korumasına ihtiyacımız var, satmasına değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sağlık yasasında yapmak istediği değişikliği eleştirdiği gerekçesiyle Twitter'da engellediği kanser hastası Laura Packard, "Benim hayatımın bir anlamı var. Korkunç hastalıklarla veya trafik kazası gibi kazalarla yüz yüze olan milyonlarca Amerikalının, bizlerin hayatının anlamı var. Ve yapılacak şey, bizi sigorta şirketlerinin merhametine bırakmak değil. Birisinin bizi korumasına ihtiyacımız var, satmasına değil" dedi.

Kemoterapi gören Packard, kendisini engelleyen Trump'a bir video ile seslendi; selefi Barack Obama döneminde yürürlüğe giren sağlık yasalarını geri çekmemesini istedi.

President Trump blocked a woman with stage 4 cancer on Twitter.



Here’s her response: pic.twitter.com/JNJ39xoUM5