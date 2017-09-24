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Dünya

Kanser hastasından Trump'a: Birisinin bizi korumasına ihtiyacımız var, satmasına değil

"Şu an bunları size Twitter'dan yazamıyorum çünkü beni engellediniz"

24 Eylül 2017 14:16

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sağlık yasasında yapmak istediği değişikliği eleştirdiği gerekçesiyle Twitter'da engellediği kanser hastası Laura Packard, "Benim hayatımın bir anlamı var. Korkunç hastalıklarla veya trafik kazası gibi kazalarla yüz yüze olan milyonlarca Amerikalının, bizlerin hayatının anlamı var. Ve yapılacak şey, bizi sigorta şirketlerinin merhametine bırakmak değil. Birisinin bizi korumasına ihtiyacımız var, satmasına değil" dedi. 

Kemoterapi gören Packard, kendisini engelleyen Trump'a bir video ile seslendi; selefi Barack Obama döneminde yürürlüğe giren sağlık yasalarını geri çekmemesini istedi.

Kanserin dördüncü evresinde olan Packard, tedavisini Obama’nın sağlık yasası sayesinde karşılayabildiğini ve Trump’ın planı hayata geçerse sigorta şirketlerine mahkûm olacağını söyledi.

"Hayatımın bir anlamı var"

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, videoyu Trump’ın kendisini engellemesinden sonra hazırlayan Packard, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an bunları size Twitter’dan yazamıyorum çünkü beni engellediniz. Umarım bu söylediklerim size başka bir şekilde ulaşır. Çok iyi görünmediğimi biliyorum çünkü mayıstan bu yana kemoterapi görüyorum ve kemoterapi bir insandan çok şey götürüyor. Kimleri riske attığınızı bilmeniz için bizi duymanız ve görmeniz çok önemli. Benim hayatımın bir anlamı var. Korkunç hastalıklarla veya trafik kazası gibi kazalarla yüz yüze olan milyonlarca Amerikalının, bizlerin hayatının anlamı var. Ve yapılacak şey, bizi sigorta şirketlerinin merhametine bırakmak değil… Birisinin bizi korumasına ihtiyacımız var, satmasına değil."

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Laura PackardDonald TrumpBarack Obamasağlık yasasıkanserkemoterapi

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