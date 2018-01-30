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Kanser hastasına ailesinden saç kesimli destek

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta kolon kanseri tedavisi gören Abdullah Emiroğlu'na (61) destek olmak isteyen eşi, çocukları ve torunları saçlarını kestirdi

30 Ocak 2018 20:20

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta kolon kanseri tedavisi gören Abdullah Emiroğlu\'na (61) destek olmak isteyen eşi, çocukları ve torunları saçlarını kestirdi.
Evli ve 3 çocuk babası Abdullah Emiroğlu\'na 7 yıl önce kolon kanseri teşhisi konuldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören Emiroğlu\'nun kemoterapi tedavisi nedeniyle saçları döküldü. Aynı yaştaki eşi Hamiyet, çocukları Engin, Ercan ve Fatime ile torunları Arda ve Berat da hastanede yatan Abdullah Emiroğlu\'na destek için saçlarını kestirdi. Abdullah Emiroğlu, saçlarını kestirdikten sonra ziyaretine gelen ailesini görünce gözyaşlarını tutamadı.
\'AİLEM BENİM HER ŞEYİM\'
Abdullah Emiroğlu, kanser hastalığına yakalandıktan sonra en büyük desteği ailesinden gördüğünü belirterek, \"Ailem benim her şeyim. Çocuklarım benim canlarım. Bana hep destek oluyorlar. Onları çok seviyorum. Bana destek için saçlarını kestirmişler. Onları öyle görünce çok duygulandım\" dedi.
Hamiyet Emiroğlu da eşini bir an olsun yalnız bırakmadıklarını söyledi. Eşine moral vermek istediklerini ifade eden Hamiyet Emiroğlu, \"Eşim için her şeyi yaparım. Yeter ki o iyi olsun. Zor bir tedavisi var. Biz hep yanındayız. İnşallah iyileşecek . Biz de ona destek için saçlarımızı kestirdik. Onun tedavisinde en büyük ilaç moral ve destek. Biz de bunu sağlamaya çalıştık\" diye konuştu.

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