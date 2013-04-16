Kanser hastası tutuklu Avni Uçar için yakınları imza kampanyası başlattı

BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak'ın partisinin bugün gerçekleşen grup toplantısında durumuna ilişkin açıklamada bulunduğu Avni Uçar'ın durumu hakkında yakınları açıklamada bulunarak, hapishanede tedavisinin mümkün olmamasına rağmen cezaevinde tutulduğunu belirtti. Uçar'ın yakınları tahliyesi için imza kampanyası düzenlediklerini açıkladı.



Yakınları, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avni Uçar'ın Siirt devlet hastanesinden "mevcut durumu ile cezaevinde tedavisi mümkün değildir" raporu almasına karşın halen cezaevinde tutulduğunu söyledi. Örgüt yöneticiliği suçlaması ile 22 yıldır tutuklu bulunan Uçar'ın 2006 yılında Ankara Sincan'da böbrek kanseri teşhisi konulmasının ardından sağ böbreğinin alındığı, fakat kanser 2011 yılında meshanesinde kanser teşhisi konulduğu belirtildi.

Avni Uçar'ın yakınlarının başlattığı imza kampanyasına http://imza.la/avni-ucar adresinden ulaşılabilir.