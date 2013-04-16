T24 LogoT24 Logo
Politika

Kanser hastası tutuklu Avni Uçar için yakınları imza kampanyası başlattı

Avni Uçar'ın Siirt devlet hastanesinden 'mevcut durumu ile cezaevinde tedavisi mümkün değildir' raporu almasına karşın halen cezaevinde tutulduğu belirtildi

16 Nisan 2013 21:36

BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak'ın partisinin bugün gerçekleşen grup toplantısında durumuna ilişkin açıklamada bulunduğu Avni Uçar'ın durumu hakkında yakınları açıklamada bulunarak, hapishanede tedavisinin mümkün olmamasına rağmen cezaevinde tutulduğunu belirtti. Uçar'ın yakınları tahliyesi için imza kampanyası düzenlediklerini açıkladı.
 
Yakınları, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avni Uçar'ın Siirt devlet hastanesinden "mevcut durumu ile cezaevinde tedavisi mümkün değildir" raporu almasına karşın halen cezaevinde tutulduğunu söyledi. Örgüt yöneticiliği suçlaması ile 22 yıldır tutuklu bulunan Uçar'ın 2006 yılında Ankara Sincan'da böbrek kanseri teşhisi konulmasının ardından sağ böbreğinin alındığı, fakat kanser 2011 yılında meshanesinde kanser teşhisi konulduğu belirtildi.

Avni Uçar'ın yakınlarının başlattığı imza kampanyasına http://imza.la/avni-ucar adresinden ulaşılabilir.

ETİKETLER

avni uçarkanser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24