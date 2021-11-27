Kanser hastası mahpus Ayşe Özdoğan tahliye edildi

Cezaevi koşulları nedeniyle tedavi imkanından mahrum kalan 4’üncü evre kanser hastası hükümlü Ayşe Özdoğan, tahliye edildi. Adli Tıp'ın raporunun ardından Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi.
Antalya'da 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla yargılandığı davada hüküm giyen, 4. evre kanser hastalığı nedeniyle tahliye edilen ancak tekrar tutuklanan Ayşe Özdoğan Adli Tıp raporu ile tekrar tahliye edildi. Ayşe Özdoğan, 12 Aralık 2019'da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hastalığı nedeniyle 16 Aralık 2019'da hastaneye sevk edilen Özdoğan, 26 Aralık'ta tahliye edildi. Cezası 16 Haziran 2021'de Yargıtay'da onanan Özdoğan tekrar tutuklandı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin 3 Kasım tarihli raporunda, hükümlünün hastalığı nedeniyle 6 ay süreyle cezasının ertelenmesinin uygun olacağı belirtildi. Bu rapor sonrasında Özdoğan, İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’na sevk edildi.
Cezanın infazı 3 ay ertelendi
Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu 24 Kasım tarihli sağlık kurulu raporunda, ‘Kişinin hastaneye sevk edilerek gerekli tetkik ve tedavilerinin sağlanması gerektiği, 3 ay süre ile cezasının infazının tehirinin uygun olduğu’ sonucuna varıldı. Rapor üzerine Özdoğan, cezaevinden tahliye edildi.