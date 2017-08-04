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Dünya

Kanser hastası kadının son isteği, 'çocukluğunun milkshake’i oldu

Mikshake, restoran sahibi tarafından 600 kilometre öteden 123 dolarlık kargo ücreti de ödenerek ulaştırıldı

04 Ağustos 2017 21:36

ABD’nin Washington kentinde pankreas kanseri nedeniyle hayatının son günlerini geçiren Emily Pomeranz isimli kadın için kilometrelerce uzaklıktaki doğduğu kasabadan milkshake gönderilerek son isteği yerine getirildi.

Pomeranz hastanedeki son günlerinde sıkça doğduğu kasabadaki restoranın kahveli ve çikolata karışımlı milkshake’ini anıyordu. Bunu fark eden yakın arkadaşı Sam Klein, bu siparişi ayarlayabilmek için Ohio eyaletindeki Tommy’s isimli restorana bir e-posta gönderdi.

Restoranın sahibi Tommy Fello, birkaç gün sonra Klein’i arayarak, “Merak etmeyin, bunu gerçekleştirmenin bir yolunu bulacağız” dedi.

600 kilometre uzaktaki Washington’a içeceği göndereceğinden emin olamayan Fello, sonrasını “Açıkçası bunu gerçekleştirebileceğimizden emin değildim” diyerek anlattı.

Ancak restoranın 47 yıllık sahibi Fello, kadının son isteğini yerine getirebilmenin yolunu buldu. İçeceği kuru buza koyan Fello, 123 dolarlık ücreti de ödeyerek içeceğin hastaneye hızlı kargoyla ulaşmasını sağladı.

Pomeranz böylece ölmeden dört gün önce son isteği olan milkshake’i yeniden tatmış oldu.

50 yaşındaki Emily Pomeranz’ın milkshake’inden yudum alırken çok mutlu olduğunu anlatan arkadaşı Sam Klein, yaşadıkları bu hikayeyi, “Emily’nin şu an bizimle olmasa bile, bu hikayenin duyulması nedeniyle insanları iyi hissettirdiği için mutlu olacağına eminim” diye anlattı.

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