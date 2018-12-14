Kanser hastası çocuklara maskeli bebek getirdiler

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de yaşayan edebiyat öğretmeni Özgül Çalım, 30 gönüllü kadının desteğiyle hazırladıkları saçı olmayan maskeli örgü bebekleri onkoloji hastası çocuklara hediye etti. Çalım, hiçbir kimyasal kullanmadan organik ip ile hazırladıkları 60 bebeği hastane yetkililerine teslim etti.

İzmir\'de kimsesiz ve dezavantajlı çocukların hayatlarına dokunmak için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüten Özgül Çalım (30), eşi Utku Çalım (36) ile birlikte, \'Meftun\' adını verdikleri 1978 model turuncu renkli vosvos minibüsleriyle çocuklara mutluluk taşıdı. Çeşitli fuar ve festivallere katılarak organik ürün satışı yapan Özgül Çalım, \'Düşler Karavanı\' adlı sosyal sorumluluk hareketini hayata geçirdi. Çalım, yaklaşık 30 gönüllü kadının desteğiyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi\'nde tedavi gören çocuklar için örgü bebekler hazırladı. Hiçbir kimyasal kullanmadan organik ip ile hazırladığı bebeklerin sayısını gönüllülerin desteğiyle artıran Çalım, saçı olmayan maskeli bebekleri onkoloji hastası çocuklara hediye etti.

Bebeklerdeki güzellik algısını yıkmaya çalıştıklarını anlatan Çalım, tüm oyuncak bebeklerin çok güzel, mavi gözlü, uzun saçlı ve sağlıklı olduğunu hatırlatarak onkoloji hastası çocukların bebeklerle özdeşleşerek \"Benden bir tane daha var\" diyebileceğini vurguladı. Bebekleri hazırlarken ilk aşamada çok zorlandığını dile getiren Çalım, \"Bir Japon tekniği olan Amigurumi bebeğin yapımında önce eğitmenlik yaptım. Tığ kullanmayı bilmeyen gönüllü kadınlar benimle beraberdi. Ama çok hızlı yol aldık. Kısa sürede çok emek verildi. Çünkü güzel bir amacımız vardı\" dedi. 70 yaşında bir kadının dahi bebek yapımını öğrendiğini anlatan Çalım, ilk hedeflerinin 50 bebek hazırlamak olduğunu ancak sayıyı 60\'a çıkardıklarını ifade etti. Gönüllü kadınların projenin devamı konusunda çok istekli olduğunu belirten Özgül Çalım, \"Bu bebekleri üretirken verdiğimiz emek hepimize ayrı bir keyif verdi. Gönüllü hanımlar projenin devamı olup olmayacağını soruyor. Şimdi de kimsesiz çocuklar için oyuncaklar hazırlamak istiyorlar. Hepsi heyecanla bizi bekliyor. Umarım gücümüz el verdiğince bu çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'DÜŞLER KARAVANI\' HEDİYELERLE GELDİ

Amigurumi bebekleri hastaneye minibüsleri \'Meftun\' ile taşıyan Utku Çalım da, bu sosyal sorumluluk projesi için yaklaşık 8 aydır hazırlık yaptıklarını söyleyerek, hasta çocuklar için farklı sürprizler de hazırladıklarını belirtti. Çalım, \"Eşim ve yaklaşık 30 gönüllü kadın bebek ördü. Ama biz bu bebeklerin yetersiz olabileceğini düşündük. Burada sosyo-ekonomik durumu çok iyi olmayan hastalar da var. Onlara \'Düşler Karavanı\' sayfamızın takipçileriyle birlikte farklı hediyeler de getirdik. Kutularımızda bir takipçimizin ördüğü 10 örgü battaniye, 10 yelek, patik, tulum, bir kutu ayakkabı, oyuncaklar ile yaş gruplarına göre kız ve erkek kıyafetleri var. Maddi yardım kabul etmedik. İsteyenler bize bu şekilde destek verdi\" dedi.



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