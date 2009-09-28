Kanser hastası ambulans kaçırdı

İstediği hastaneye götürülmeyince ambulansı kaçırdı

Polis, peşine düştüğü ambulansı, Çiftlikköy İlçesi yakınlarında lastiklerine ateş açarak durdurabildi. Gözaltına alınan Akçal, iğne yapılarak sakinleştirildi.Yalova'da 2 yıldır bağırsak kanseri tedavisi gören ve hasta olduktan sonra yaptığı doğalgaz işini bırakan Celal Akçal, bugün saat 18.00 sıralarında Yalova Yaşar Okuyan Bulvarı önünde rahatsızlanınca ambulans çağrıldı.Eşi Kudret Akçal’ın iddiasına göre, Celal Akçal taşkınlık yapınca ambulansa alınmadı. Bunun üzerine Özel Uzmanlar Hastanesi’nden ambulans istendi. Olay yerine gelen ambulans, Akçal’ı önce Uzman Hastanesi’ne, buradan da Yalova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada kendisine gerekli müdahalenin yapılmadığını öne süren Akçal, ambulansla daha önce tedavi gördüğü İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesi’ne götürülmesini istedi. Ancak hastane yönetimi bunun mümkün omadığını söyledi. Bunun üzerine Akçal, üzerinde iç çamaşırıyla dışarıya fırladı, kendisini hastaneye getiren Özel Uzmanlar Hastanesi’ne ait özel ambulansı çalıştırarak, İstanbul istikametine yöneldi. İhbar üzerine polis ekipleri de ambulansın peşine düştü.Amansız takibin ardından polis, uyarıları hiçe sayan ambulansı Çiftlikköy İlçesi’nde lastiklerine ateş açarak durdurdu. Gözaltına alınan Celal Akçal, ifadesi alınmak üzere Gaziosmanpaşa Mahallesi Polis Merkezi’ne götürüldü. Akçal’ın Topçular İskelesi’ne doğru gittiği, buradan da İstanbul’a gitmeyi planladığı öğrenildi.Sakinleştirici iğne yapılan Akçal’ın akrabaları, polis merkezine akın etti. Celal Akçal’ın eşi Kudret ve annesi Hanım Akçal, olayın yaşanmasına Devlet Hastanesi’nin ambulans görevlilerinin neden olduğunu öne sürdü.İfadesi alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen Celal Akçal, adliyeye sevk edildi.