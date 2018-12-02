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Kanser hastası 16 yaşındaki Muhammet, yaşamını yitirdi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 2,5 yıldır kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Muhammet Yoldaş, hayatını kaybetti

02 Aralık 2018 17:42

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, 2,5 yıldır kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Muhammet Yoldaş, hayatını kaybetti.
Karga Mahallesi\'nde yaşayan Nuriye ve Metin Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan Muhammet Yoldaş, 2,5 yıl önce konulan lenfoma kanseri teşhisinin ardından tedavi görmeye başladı. Kartepe\'deki Fevziye Tezcan Endüstri Meslek Lisesi 1\'inci sınıf öğrencisi olan ve tedavisi için okuldan ayrılmak zorunda kalan Muhammet Yoldaş, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Muhammet Yoldaş, Karga Mahallesi Camii\'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

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