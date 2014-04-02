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Dünya
Deutsche Welle

Kanser hastalarının yarısı kurtuluyor

Almanya'da her iki kanser hastasından biri iyileşiyor. Uzmanlar, erken teşhis ve önlemlerin önemine vurgu yapıyor.

02 Nisan 2014 13:21


Uzmanlara göre, kanser hastalarının iyileşme şansı halkın düşündüğünden daha yüksek.

Alman Kanser Araştırmaları Merkezi'nden (DKFZ) Otmar Wiestler, "Kanser çok korkulan bir hastalık. Ancak günümüzde kanser hastalığının bu çok olumsuz imajına bir gerekçe yok” diyor.

Almanya'da her iki kanser hastasından birinin iyileştiği belirtiliyor. Wiestler, “Kamuoyunu bu konuda daha iyi bilgilendirmeliyiz çünkü kanserin erken teşhisi ve önlenmesi konusunda pek çok fırsat söz konusu. Ancak ne yazık ki çok az insan bundan faydalanıyor” şeklinde konuşuyor.

Yılda 500 bin hastadan 250 bininin iyileştiğini söyleyen Wiestler, “40 yıl önce bu oran yüzde 30'un altındaydı. Ancak tabii ki öte yandan bakınca her iki hastadan biri de kanserden ölüyor. Daha etkili ilaçlara ihtiyacımız var. Ayrıca tedavileri de çok iyi kombine etmeliyiz” diyor. Otmar Wiestler, meme kanserine yakalanan kadınların yüzde 80 iyileşme şansı olduğunu vurguluyor.

Otmar Wiestler, Alzheimer hastalığının tehlikesiyle kıyaslandığında, kansere yönelik algının yanlış olduğunu savunuyor.

Dünya genelinde kanser

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan rakamlara göre 2012 yılında dünyada kansere yakalananların sayısı 14 milyonu buldu. Aynı yıl yaklaşık 8 milyon 200 bin kişi de kanserden hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü gelecek 20 yıl içerisinde kanserden ölümlerin yılda ortalama 13 milyona ulaşacağını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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