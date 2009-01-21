Kanser hastalarına çiçek yasağı geldi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, yayımladığı genelgede, yatarak tedavi gören hastalara gönderilen çiçeklerle ilgili olarak uygulamada bazı olumsuzluklar yaşandığının tespit edildiğini bildirdi.Bu nedenle Bakanlığa ait yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon hastalıklarının önlenebilmesi için ziyaretçilerin hastaneye getirdikleri veya yatan hastalara gönderilen çiçek ve bitkilerle ilgili düzenleme yapılmasına gerek duyulduğunu belirten Tosun, şunlara dikkati çekti:"Bağışıklığı baskılanmış hastaların tıbbi bakım ve tedavilerinin yapıldığı onkoloji, organ nakli, kemik iliği nakli, yoğun bakım gibi ünitelerle bu tür enfeksiyon riski taşıyan hastaların bulunduğu riskli alanlarda çiğ sebze ve meyve gibi riskli gıdalar ile canlı, kurutulmuş veya saksıda çiçek ve bitki bulundurulmayacaktır. Hastalara tıbbi bakım hizmeti veren sağlık personeli veya hasta odalarını temizleyen personelin çiçek ve toprakla temas etmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Ancak söz konusu personelin aynı zamanda çiçeklerle de ilgilenmesi gerektiği durumlarda mutlaka eldiven ve önlük kullanması ve işi bittikten sonra standart hijyen kurallarının gerektirdiği şekilde temizlenmesi zorunludur."Tosun, hastalara gönderilen veya ziyaretçiler tarafından getirilen çiçeklerle ilgili düzenlemelerin Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği hükümleri uyarınca yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından planlanıp yürütülmesi gerektiğine işaret etti.Yüksek enfeksiyon riski olan hastaların bulunduğu, sayılan birim ve alanlar dışındaki birimler için; ziyaretçiler tarafından getirilen veya hastalara gönderilen çiçeklerle ilgili herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmadığını bildiren Tosun, ancak uygulamanın güvenliği bakımından, getiren veya gönderenin kimliği, hasta ismi, yattığı servis ve oda numarası gibi konularda hastane yönetimince sorgulamaya yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemine işaret etti.