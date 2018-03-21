Kanser hastaları için umut oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da yaşayan Saaded Koşmaz (54), 11 yıl pankreas kanseriyle mücadele edip, hayatını kaybeden eski oda başkanı eşi adına vakıf kurarak, diğer kanser hastalarına umut oldu. Hasta ve hasta yakınlarına maddi ve manevi destek sağlamak için 100\'e yakın gönüllüyle birlikte çeşitli takıları ve süs eşyalarını evinde yapan Saaded Koşmaz, \"Hiçbir hasta ve hasta yakını hastane koridorlarında kalmasın, parasızlık çekmesin istedik\" dedi.

Manisa\'da 11 yıl boyunca kanser tedavisi gören Sanayi ve Ticaret Odası\'nın eski başkanlarından Bülent Koşmaz, 2014 yılında hayatını kaybetti. Hastalığı boyunca eşiyle birlikte olan Saaded Koşmaz, kanser hastalarının sıkıntılarını çözebilmek ve eşinin adını yaşatmak için 6 ay önce Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı\'nı kurdu. Yaklaşık 100 gönüllüye ulaşan vakfa bir bina bulamayan Saaded Koşmaz, evini de dernek binasına ve atölyeye çevirdi.

\'KALACAK YER SORUNU ÇÖZÜLÜYOR\'

Eşinin hastalığı boyunca yanında olan Saaded Koşmaz, hastane sürecinde dışarıda yatan insanları gördüklerini, parasızlıktan dolayı tedavisine ara vermek zorunda olan kişileri tanıdıklarını belirterek, kanserli hasta ve hasta yakınlarına destek olmak için vakfı kurduklarını söyledi. Saaded Koşmaz, \"Özellikle maddi imkansızlığı olan hastaların kemoterapi ve radyoterapi için hastaneye gelip gitmeleri çok zor oluyor. Maddi imkansızlık varsa, daha zor hale geliyor. Böyle hastalara kalacak yer ve ulaşım desteği veriyoruz. Tedavi süreçlerinde maddi durum yetersizliğinden dolayı gıdasını alamayan hastalarımız için maddi desteklerimiz var\" dedi.

UMUT TAKILARI

Saaded Koşmaz, hasta ve hasta yakınlarına destek olmak, tıp öğrencilerine burs vermek için gönüllülerle birlikte \'umut takıları\' yapmaya başladı. Yapılan takılar ve süs eşyaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu\'nda satışa çıkarıldı. Saaded Koşmaz, \"Gönüllü ordusu kurduk. Sergideki her şey gönüllülerimizin el emeği ile üretildi. Yaklaşık 100 kişilik bir gönüllümüz var. Bizim vakfımızın dışarıda bir yeri yok. Evimde atölye oluşturduk, orada dikiş dikiyoruz, takı tasarlıyoruz. Yaptığımız takıları \'umut takıları\' olarak isimlendirdik. Çünkü biz hasta ve hasta yakınları için umut olmak istiyoruz. Sergiden elde edilecek gelir. hasta ve hasta yakınlarına verilecek\" diye konuştu.

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