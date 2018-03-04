Kanser hastaları 24 bin TL olan ilacı bekliyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 3 bin kanser hastasının kutusu 24 bin TL olan ilacı beklediğini gündeme getirdi.

Yarkadaş, "Sağlık Bakanlığı, şu an kanser tedavisi gören ve KEYTRUDA adlı ilacı alması zorunlu olan üç bin kişinin sesini duymuyor. Bu ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın ve dolayısıyla SGK'nın ödeme listesinde bulunmuyor. Hastalar ilacı kendileri temin etmek zorunda. İlacın bir dozu iki kutu olarak veriliyor. İlacın her bir kullanımı 24 bin liraya mâl oluyor. Ve bu ilaç 20 günde bir alınmak zorunda. Asgari ücretle çalışan bir kişi, bu ilacı nasıl alsın? Bir kişi, 20 günde bir 24 bin lirayı nasıl ödesin?" şeklinde konuştu.

Kanser hastası bir vatandaşın "İlacımı çalıştığım iş yerinin sahipleri, akrabalarım ve arkadaşlarım para toplayarak alıyor. Ama onların da artık gücü tükendi" dediğini belirten Yarkadaş, "Ekranlarda 'Sağlıkta devrim yaptık' diyenler, bu gerçek karşısında dilini yutmuş gibi davranıyor. İnsanlarımız ölüme terk ediliyor; ve bu ne yazık ki; AKP'nin umrunda bile olmuyor. Saray'a ve Başbakanlık'a sınırsız kaynak ayıranlar, yurttaşını ölümle pençeleşir hale getiriyor. Bunlarda insaf yok, vicdan yok, halk sevgisi yok... Halk onlar için sadece bir oy makinesi... Halkını seven, halkına bu zulmü yapar mı? Bir yurttaş 20 günde bir 24 bin lirayı nasıl bulsun? AKP halka kör ve sağır... AKP halkı ölüme terk ediyor" ifadelerini kullandı.