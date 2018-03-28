Kanser farkındalığı yürüyüşüne motosikletleriyle katıldılar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kansere dikkat çekmek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndan öğretmenevi önüne kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Motosiklet ve Motor Sporlorı Kulubü üyeleri de motosikletleriyle katılarak destek verdi.

Düzenlenen yürüyüş sonrası bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, ölüm sıralamasında kalp-damar rahatsızlıklarından sonra kanserin ikinci sırada yer aldığını belirterek, \"Bu kanserlerin çoğunluğu önlenebilir niteliktedir. Yeter ki erken teşhis edilsin. Bu da bizim bu konuya verdiğimiz önemi daha da arttırmaktadır. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü\'nün önlenebilir kanser olarak öngördüğü meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanserlerinin taranması konusunda Sağlık Bakanlığımız hız vermiştir. Bizlerde bu bağlamda bütün aile hekimliklerimizde ve hastanelerimizde kanser taramalarını ücretsiz bir şekilde yapmaktayız. Elazığ olarak kanser taramalarında duyarlıyız. Ancak bizim amacımız bunu daha da yaygınlaştırmak çünkü gerçekten kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Kanser erken teşhis edildiğinde etkili bir tedavi oluyor. Hem de ülke ekonomisine büyük bir faydası da var. Bu nedenle halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tekrarlıyorum bu kanser taramaları ücretsizdir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum\" dedi.

Yürüyüşe motosikletleriyle katılan Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları Kulübü Moto23 Başkanı Serdar Sertdemir de yaptığı konuşmada kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe destek verdiklerini söyledi.



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