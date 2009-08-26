Kanser değil maganda kurşunu öldürdü

Kanserle savaşını kazanan kadın moral için gittiği tatil beldesinde maganda kurşununun hedefi oldu



Kanseri yenince moral için Mersin’den tatil için geldiği Sakarya Sapanca’daki babaevinde açılan ateş sonucu boynuna isabet eden kurşun nedeniyle ölen Mesude Durgun’un (68) cinayet zanlısı Murat Galip Gevren (40) tutuklandı.



İfadesinde, olay gecesi ramazanın gelmesi nedeniyle tabancayla evinin penceresinden ateş ettiğini kabul eden Gevren, Durgun’u kendisinin vurduğu suçlamasını reddetti. Durgun için başsağlığına gittiğini de söyleyen Gevren, “Başsağlığına giderken acaba hep ben mi vurdum. Ben mi öldürdüm diye içimde şüphe de vardı. Bu şüpheyle cenaze evinde fazla kalamadım” dedi. Adliyeye sevk edilen Gevren tutuklandı.

