Kanser bir modern hayat hastalığı

T24- Antik Mısır ve Güney Amerika'da yapılan bir araştırma, kanserin modern hayatın aşırılıklarının yol açtığı ''insan yapımı'' bir hastalık olduğunu ortaya koydu.



Araştırmacılar, antik Mısır ve Güney Amerika'daki bin kadar mumya üzerinde yaptıkları incelemede, sadece bir avuç eski çağ insanının kansere yakalandığını belirledi. Günümüzde ise neredeyse her üç ölümden biri kanserden.



Daily Telegraph'ta yayınlanan haberde araştırmacılar, kanserin ana nedeninin modern yaşam ve sanayinin yol açtığı kirlilik olduğunu, bunun doğal olarak oluşan bir hastalık olmadığı sonucuna vardı.



Kanser seviyesinin Sanayi Devrimi'nden bu yana başta çocukluk dönemi kanserleri olmak üzere önemli ölçüde yükseldiğinin belirlendiği araştırmada, bu artışın sadece ömürün uzamasından kaynaklanmadığı da belirlendi.



Manchester Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Rosalie David, ''Sanayileşmiş ülkelerde kanser, kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni. Ancak antik dönemlerde bu hastalık çok nadir görülüyordu. Doğal hayatta kansere sebep olacak bir şey yoktu. Dolayısıyla bunun, beslenme ve yaşam biçimimiz ve kirlilikten kaynaklanan insan yapımı bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca kanser modern yaşamın yarattığı modern bir hastalıktır'' dedi.



Prof David ile Prof. Michael Zimmerman, kanserin geçmişe doğru izini sürmek için 3000 yıl önceki mumyalarla fosillerde ve antik tıbbi kayıtlarda inceleme yaptı. David ve Zimmerman, tüm bu örneklerde dokular üzerinde yapılan mikroskopik incelemede sadece 5 habis tümöre rastladı.



Zimmerman, antik toplumlarda tümöre ameliyatla müdahale olmadığı için mumyalarda tümör kalıntılarının mutlaka bulunması gerektiğine işaret etti. Zimmerman, tümörlerin zaman içinde yok olmuş olabileceği argümanını, ''deneysel çalışmaların kanserli tümörlerin normal dokulardan dahi iyi korunduğunu gösterdiğini'' belirterek reddetti.



Nature Reviews Cancer dergisinde yayınlanan araştırmada, fosil kalıntılarında da kanser vakasının çok seyrek olduğunun görüldüğü belirtildi.



Araştırmacılar, 17 yüzyıla kadar meme kanseri ve diğer kanserlerle ilgili bir tanımlamaya da rastlamadı.



Araştırmacılar, damar sertliği ve kireçlenme gibi modern çağın yaştan kaynaklanan diğer hastalıklarıyla ilgili vakaların antik dönem insanlarında da görülmesinin ise "antik insanların kansere yakalanacak kadar uzun yaşamadıkları argümanını ortadan kaldırdığını" kaydetti.



