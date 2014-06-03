Kanser ve astım tedavisinde kullanılan 350 ilaç piyasada yok!

Devlet, üretici firma ve eczacı arasındaki ıskonto sorunu hastanın ithal ilaçlara ulaşmasını engelliyor. Kanser başta almak üzere, kan ürünleri, kemoterapi, astım gibi kronik hastalıklarda kullanılan 350’ye yakın ithal ilaç piyasada bulunamıyor. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör kalıcı çözüm bulunamaması durumunda sorunun daha da artacağı uyarısında bulundu.

İlaç ve eczacılık alanında AKP hükümetinin izlediği politika nedeniyle 2014’ün ilk 4 ayında yalnızca İstanbul’da 90’a yakın eczane kapandı. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, kalıcı çözüm bulunamaması durumunda sorunun daha da artacağını belirterek “Kapanan eczanelerin sayısı daha da artacak, hastanın ilaca ulaşmasındaki sorunun da büyüyecek” dedi.

Sibel Bahçetepe’nin Cumhuriyet’teki haberine göre, ithal ilaçta sorun aslında uzun zamandır sürüyor. Eczanelerde, ithal olan söz konusu ilaçları bulamayan hastalar ya Türk Eczacılar Birliği’ne (TEB) başvuruyor, sıraya girerek ilacına ulaşıyor ya da yurtdışındaki bir yakını aracılığıyla yüksek ücretler ödeyerek ilacını alıyor. İthalatçı firma ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında fiyat konusunda yaşanan sıkıntı ve ilaç politikaları nedeniyle bulunamayan ilaçların listesi de her geçen gün değişiyor.

İstanbul Eczacı Odası’nın yaptırdığı kamuoyu araştırması da çarpıcı gerçekleri ortaya koydu. Araştırmaya göre, İstanbul’da aylık cirosu 28 bin olan ve ağırlıklı SGK ile çalışan bir eczanenin, tüm giderleri çıktığında cebine kalan gelirin 605 lira olduğu görüldü. Aylık cirosu 45 bin olan ve yüzde 70 SGK ile başka bir eczanenin ise ayda elinde 1841 lira kaldığı ortaya çıktı.

Çok sayıda eczanenin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Güngör, hastaların ilaca erişiminin önündeki sorunların da giderek artacağını söyledi. Güngör, “Bulunamayan bazı ilaçlar zaman zaman piyasaya çok az olarak veriliyor ve kısa sürede tükeniyor. Bu nedenle hangi ilacın piyasada olup olmadığını tam olarak bilemiyoruz. “Kalıcı bir çözüm bulunmazsa sorun daha da artacak” diye konuştu.

‘İthal ilaçlar, ülkemize gelemiyor’

Hayati önem taşıyan yeni ithal ilaçların, fiyat sorunları nedeniyle Türkiye’ye gelemediğini ifade eden Güngör, “Bu fiyat politikası nedeniyle bunlar oluyor” dedi. Bulunamayan ilaçların çoğunun fiyatının düşük olduğunu ifade eden Güngör, son 10 yılda ilacın fiyatının yüzde 80 geriye çekildiğini ama bu kez de başka sorunların yaşandığını anlattı. Güngör, şunları söyledi:

“Geçen yıl İstanbul’da 174 eczane kapandı. Bu yılın ilk 4 ayında ise 70 eczane kapanmış, açılan sayısı yalnızca 52. Kapanan eczanelerin sayısı daha da artacak. Önceden kapanan eczaneler fazla fark edilmiyordu çünkü fazlasıyla açılan vardı. Şimdi açılan sayısı azalıyor. Eczacı ciddi kayıpta. Hastalar da ilaca ulaşamıyor, bulunamayan ilaçların sayısı da artacak. İthal ilaç firması, yurtdışında 40 liraya sattığı ilacı, ülkemizdeki ilaç fiyatlandırmasındaki sorun nedeniyle 20 liraya satmaya mecbur bırakılınca haliyle bu ilacı bize vermek istemiyor. İlaç fiyat kararnamesinde değişikliğe gidilmelidir. Her ilaç hasta tarafından bulunabilir olmalıdır. ”