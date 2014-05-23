5 bin eczane kapanma noktasına geldi

İlaç ithalatında Euro kurunun 1.95 liradan hesaplanmasına itiraz eden ve kar payının artırılması gerektiğini açıklayan Türkiye Eczacılar Birliği, yaklaşık 5 bin eczanenin kapanma noktasında olduğunu duyurdu.

Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Harun Kızılay, sektörün sorunlarıyla ilgili açıklamayı, Antalya'daki toplantıda yaptı.

Artan döviz kurunun ilaç ithalatında büyük sorun olduğunu söyleyen ve bütçe uygulamaları nedeniyle ithal ilaçlar için Euro kurunun 1,95 liradan hesaplandığını belirten Kızılay, oysa şu anda serbest piyasada Euro kurunun 2,9 lira düzeyinde seyrettiğini kaydetti.

Kurun bu kadar düşük hesaplanmasının bazı ithal ilaçların Türkiye'ye getirilmesini zorlaştırdığını anlatan Kızılay, ilaç ithalatında baz alınan TL-Euro kurunun kabul edilebilir sınırlara derhal çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Kızılay, şöyle konuştu:

"Bu şekilde ilaç fiyatlarını baskı altında tutmak maalesef söz konusu olamaz. Bu şekilde devam ettiği sürece önümüzdeki süreçte ilaç tedarikiyle ilgili ciddi bir durum söz konusu olabilir. Eğer kurda bir düzenleme yapılmazsa ithal ilaç tedarikinde zorluk yaşanacak. Çünkü siz 1,95 liradan Euro kurunu hesaplayarak ilaç ithal etmeye çalışırsanız bunu ithal edecek firma bulamazsınız. Euro 2,9 elbette olmayacaktır, ama en azından 2,2 lirada kurun düzenlenmesi sektöre bir soluk aldıracaktır."



5 bine yakın eczane kapanma noktasında



Türkiye'deki yaklaşık 25 bin 456 eczaneden 4 bin 900'ünün aylık sıfır ila 30 bin lira arasında fatura kestiğini, bunların kazançlarının vergi sonrası bin 500 lira olduğunu bildirdi.

Dolayısıyla 5 bine yakın eczanenin ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşadığını belirten Kızılay, işçi istihdam eden, vergi veren, devletin kapısında iş istemeyen eczacıların ekonomik sorunlarına acil çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Kızılay, ekonomik sıkıntı yaşayan bu eczanelerin sorununa çözüm bulunmazsa bu eczanelerin yakın zamanda kapanacağını ifade etti. Yeni düzenlenecek ilaç fiyat kararnamesinde eczacı karlılığının artırılmasını istediklerini belirten Kızılay, şu anda eczacıların net karının yüzde 8'lerde olduğunu ve bu karlılıkla eczacıların ayakta durmasının mümkün olmadığını vurguladı.



'Ceket şişman vücuda dar geliyor'



Harun Kızılay, "Hükümetin eczane sektöründe ciddi anlamda bir inceleme yapması gerekiyor. Sadece ilaç fiyatlarını baskı altında tutmak bu işi çözmez, çünkü artık ceket bu şişman vücuda dar geliyor" diye konuştu.

Kızılay, bir eczacının ayakta kalabilmesi için 100 liraya kadar olan ilaçlarda karlılığının yüzde 25'ten yüzde 30'a, 200 liranın üzerindeki ilaç fiyatlarındaki karlılığın yüzde 12'den yüzde 16'ya çıkarılmasını, ayrıca yıllardır AB ülkelerinde uygulanan kutu başı sabit bir ücretin alınmasını istediklerini bildirdi.