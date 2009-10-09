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Sağlık

Kanser aşısının keşfi yakın

ABD’li ve Çinli bilim adamları, kök hücreden yapılan kanser aşısının bazı tümörlerde işe yaradığını ortaya çıkardı.

09 Ekim 2009 03:00

ABD’li ve Çinli bilim adamları, kök hücreden yapılan kanser aşısının bazı tümörlerde işe yaradığını ortaya çıkardı.

Connecticut Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü’nden Dr. Zihai Li, bu aşının geliştirilmesi halinde kanseri önlemede büyük bir avantaj yakalanacağını ifade etti.

Araştırmacılar, bu aşıyı olan bazı farelerin kansere karşı bir bağışıklık geliştirdiğini saptadı. Bağırsak kanserine odaklanan çalışmanın diğer kanser türleri için de geliştirilmesi planlanıyor. Uzmanlar, kök hücrenin ve kanser hücrelerinin biyolojik olarak benzer karakterlerde olduğu bilgisiyle bu deneyi başlatmıştı. Aşıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

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