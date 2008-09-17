Kanser aşısında yeni adım

Amerikan Cancer Research dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, aşı hücrenin normal büyümesine yardımcı olan HER2 proteininin arttığı en tehlikeli meme kanserini tamamen yok etti. HER2 proteini, meme kanserine yakalanan kadınların yaklaşık dörtte birinde görülüyor.

Tümörlü hücrelerin tekrar ortaya çıkmasını da önleyen ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi esasına dayanan aşının, sağlıklı kadınlarda da meme kanserinin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla kullanılabileceği belirtildi.

Araştırmayı yürüten Michigan Üniversitesi uzmanlarından Dr.Wei-Zen Wei, aşının bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi esasına dayandığını belirtti ve "Bağışıklık sisteminin, HER2 proteini reseptörlerine karşı çok sert tepki verdiğini gözlemledik. Aşı, bugünkü ilaçlara direnç gösteren tümörlere karşı da işe yaradı" dedi.

Aşının, ilaç tedavisi ihtiyacını ortadan kaldırabileceği de belirtiliyor. Aşı, HER2 proteinini üreten genlerden ve bir bakteriden alınma inaktif bir DNA molekülüne (plazmid) entegre edilmiş bağışıklık sistemi uyarıcısından oluşuyor. Bu plazmid kendini kopyalayarak çoğalma yeteneğine sahip bulunuyor. Dr.Wei’ye göre, yan etkisi de olmayan aşı, bağışıklık sistemindeki T hücrelerine, kanser hücrelerine nasıl saldırması gerektiğini öğretiyor